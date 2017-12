Incendiu puternic în Liverpool, în noaptea de Revelion

Potrivit Poliţiei britanice, incendiul a izbucnit în parcarea Kings Dock, ce are o capacitate totală de 1.600 de locuri, iar toate maşinile aflate în parcare au fost distruse.

Toate evenimentele care urmau să se desfăşoare în zonă au fost anulate.

Reprezentanţii Serviciilor de Urgenţă au precizat că, în urma investigaţiilor preliminarii, incendiul a fost provocat de un scurtcircuit provocat la unul dintre autovehicule.

Pompierii ajunşi la faţa locului au avut nevoie de şase ore pentru a stinge flăcările, potrivit Mediafax.

