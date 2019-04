Incediul de la Notre-Dame, prevestit de o pictoriță din Craiova

Incendiul de la Catedrala Notre-Dame din Paris a fost pictat pe o pânză de mari dimensiuni, anul trecut, de o artistă din Craiova, stabilită în Italia. Magdalena Florica nu știe ce a împins-o să facă o asemenea lucrarea, la baza acestor temeri ale ei presupunând că au stat, după cum spune pictorița, atentatele din Europa, din ultima perioadă, scrie realitateadecraiova.net.

Știind că avea în lucru un asemenea tablou, în ziua producerii tragediei, cunoscuții au sunat-o să o întrebe dacă nu cumva ea a pus cumva focul la Notre-Dame. La primul apel nu a știu despre ce este vorba, dar când a aprins televizorul a rămas fără cuvinte. Pictura ei, începută anul trecut, devenise din nefericire o realitate cruntă.

Magdalena Florica a început cea mai mare pictură a sa, pe o pânză de aproape 3×2 metri anul trecut. Atunci când a comandat pânza nu știa că va picta o profeție.

„Anul trecut, am pictat multe monumente. Voiam o provocare, un tablou de mari dimensiuni. Când a venit pânza, pe acoperișul unei dubițe, m-am speriat de cât de mare era. M-am pus în fața ei și m-am fotografiat”, povestește artista.

„De cum m-am așezat în fața ei, mi-a venit în minte Notre-Dame. Pentru mine, este cea mai frumoasă catedrală. Am început desenul imediat și cum am terminat de schițat catedrala am făcut cerul în flăcări. Nu știu de ce l-am făcut așa, mă uimesc și eu acum. Adevărul e că după toate atentatele din Europa, mă temeam într-un fel pentru catedrală, așa cum te temi pentru persoanele dragi ție. De obicei când pictez am gânduri pozitive, dar atunci, nu știu din ce motiv, m-am gândit să pictez cerul de deasupra catedralei în flăcări”, spune Magdalena Florica.

