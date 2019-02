Încă o lovitură pentru Kovesi. O nouă plângere penală împotriva sa

Fosta șefă a DIICOT a declarat că s-a constituit parte civilă într-o plângere împotriva fostei șefe DNA Laura Codruța Kovesi și că solicită despăgubiri de două milioane de euro, precum și instituirea unui sechestru pe toate imobilele lui Kovesi.

Fosta şefă a DIICOT, Alina Bica, a declarat că a depus o plângere pe numele Laurei Codruţa Kovesi pentru că a fost arestată într-un dosar în care a fost achitată, subliniind că se constituie parte civilă şi îi cere fostei şefe DNA, dar şi unui procuror din Direcţie, daune de două milioane de euro.

Bica a explicat la Antena 3 că s-a constituit parte civilă în plângerea depusă în 2018 împotriva lui Kovesi și a procurorului DNA Gheorghe Popovici, pentru represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă.

Fosta șefă DIICOT a sugerat că a fost săltată de pe stradă și a fost arestată nelegal timp de 80 de zile din cauză că instrumenta un dosar al fratelui lui Kovesi.

Întrebată dacă se va mai întoarce vreodată în țară, Bica a răspuns negativ:

`Nu. Pentru ca in tara mea am primit ce-am primit din parte autoritatilor si vreau sa-mi construiesc viata in alta parte, in liniste si ci o reala protectie pentru drepturi si liberati', a spus fosta sefă antimafia.

„Această plângere nu are legătură cu procesul de selecţie în care doamna Kovesi se află în raport cu Parlamentul European. Prima plângerea a fost formulată în iunie 2018. La vremea respectiv, prin urmare doamna Kovesi nu anunţase nicio intenţie legată de o candidatură. Eu am formulat acea plângere atunci deoarece în dosarul penal cu pricina am fost arestată nelegal 80 de zile, la finalul procesului am fost declarată nevinovată. Plângerea mea s-a întemeiat pe trei aspecte. Declaraţia domnului Simu, dată în apel în faţa judecătorilor în care a explicat cum a fost scos de domnul (Gheorghe, n.r.) Popovici şi a fost obligat să mintă în ceea ce mă priveşte. Declaraţiile lui Mihăilescu, Şerban Pop, şi un raport în care Inspecţia Judiciară spune că în raport cu acel dosar m-am comportat corect”, a declarat fosta şefă a DIICOT, Alina Bica, la Antena3.

Alina Bica consideră că arestarea ei are la bază faptul că a instrumentat un dosar la DIICOT în care era vizat fratele Laurei Codruţa Kovesi.

„Cred că acest aspect a fost determinant. În octombrie, noiembrie 2012, când mi-a fost repartizat acest dosar, au fost nume care mi-au spus că e un ghinion şi nu şi-ar dori să fie în locul meu. După ce am fost numită ca procuror-şef al DIICOT a existat o soluţie ca să fie declinat dosarul către DNA şi mi-aduc aminte că am refuzat să fac acest lucru, deoarece am crezut că e o stare de incompatibilitate. Nu am crezut că doamna Kovesi poate fi neutră în legătură cu fratele ei. Din ce am citit în presă, am înţeles că acest dosar a fost declinat la DNA şi închis”, a mai spus Alina Bica.