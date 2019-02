Înaltpreasfințitul Andrei, MESAJ pentru Diaspora

Mesaj pentru diaspora de la Înaltpreasfințitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Tare bine ar fi ca măcar o parte dintre tinerii plecați peste hotare să se întoarcă acasă, a spus acesta, la România 2019!

"Legat de Marea Unire pe care am aniversat-o anul trecut, ramane pentru eterniate Catedrala Nationala. A pus mult suflet Preafericitul Patriarh Daniel. A avut si critici, criticile trec, catedrala rămâne", a spus, in emsiunea Romania 2019, Înaltpreasfințitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.



"Dacă ne-am lua spiritualitatea în serios, ne-am aduna laolaltă. Dumnezeu ne adună, diavolul ne dezbină. Și atunci, dacă oamenii ar avea cat de cat preocupări legate de viața lor spirituală, s-ar mai și aduna, s-ar mai și concilia, s-ar mai și înțelege. Anul acesta a fost dedicat de către Sf Sinod, la propunerea Preafericitului Părinte Daniel, satului românesc pentru ca observam cu tristete cum multe sate de depopulaza si sunt aproape de pieire. Mulți dintre noi ne avem obârșia la sat și ne aducem aminte cu mult drag cum arăta satul romanesc acum 50 de ani. Acum s-a creat un curent si tare ne doare când vedem ca aproape 5 milioane de romani tineri sunt in alte locuri. Tare bine ar fi ca macar parte dinrte ei sa se intoarca acasa", a mai spus Înaltpreasfințitul Andrei.