Atacatorul de la New York a acţionat în numele ISIS. Dovada a fost găsită în mașina sa (VIDEO)

Anchetatorii au găsit în camionul cu care suspectul în atacul de la New York a intrat pe o alee destinată pietonilor şi bicicletelor provocând moartea a opt persoane şi rănirea altor 11, un bilet în care acesta afirmă că a acţionat în numele ISIS, transmite CNN.Biletul a fost găsit în maşina cu care a intrat în mulţime şi era scris în limba engleză.

Suspectul se numeşte Sayfullo Habibullaevic Saipov, are 29 de ani şi este de origine uzbekă, venind în SUA în 2010.

Martori oculari au declarat, potrivit CNN, că în momentul atacului bărbatul a strigat „Allah akbar!”.

Bărbatul locuia legal în SUA și lucra ca șofer pentru Uber, după cum a confirmat compania într-un comunicat în care s-a declarat 'îngrozită' de cele întâmplate. Saipov a trecut testele pe care le efectuează compania în mod obișnuit pentru a afla dacă șoferii săi au antecedente.

Saipov este spitalizat, sub paza poliției. Se află în stare critică, însă medicii spun că va supraviețui. Saipov a fost împușcat în stomac de un agent de poliție din New York. Uzbecul are un permis de conducere înregistrat în Florida și, conform adresei de pe actul de identitate, locuiește în New York, în orașul Tampa.