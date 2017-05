Imagini tulburătoare. Teroristul de la Manchester, filmat când își cumpără "rucsacul morții"

Presa britanică a prezentat, miercuri seara, imagini tulburătoare cu presupusul atacator de la Manchester Arena, Salman Abedi, în timp ce își cumpără un rucsac asemănător cu cel folosit în momentul atentatului soldat cu 22 morți și sute de răniți.

Imaginile au fost surprinse de camerele video de la un magazin din centrul orașului Manchester și au fost prezentate de Sky News.

Potrivit canalului TV britanic, Salman Abedi și-a cumpărat un rucsac albastru de la centrul comercial Arndale vineri seara, cu trei zile înainte de atentatul sângeros.

He is believed to have been captured on cameras the DAY before the attack which killed 22 people and injured 119 more at the Ariana Grande concert at the Manchester Arena.

The chilling CCTV footage allegedly shows Abedi buying a backpack remarkably similar to the one used in Monday's deadly terror attack.

Abedi apare îmbrăcat în haine de culoare albastru închis și are pe cap o șapcă de baseball. În imagini se vede încă eticheta cu prețul atârnând de rucsac.

Poliția din Manchester a anunțat că investighează pista potrivit căreia atentatorul nu a operat singur, ci în cooperare cu o rețea jihadistă, transmite The Guardian, care mai informează că o femeie ofițer de poliție se află printre victimele atentatului de luni seară. Trei bărbați au fost arestați la Manchester în legătură cu atentatul de luni seară, a informat miercuri postul britanic Channel 4, preluat de Reuters. Totodată, presa americană arată că jihadistul care s-a detonat în orașul britanic avea legături cu un om cheie al ISIS.

Informații uluitoare despre atacatorul sinucigaș de la Manchester, pe numele lui Salman Abedi. Acesta avea legături cu omul care recruta viitori jihadiști pentru Statul Islamic din orașul Manchester.

Potrivit unei investigații făcute de Sky News, islamistul a crescut cu mai mulți copii care au devenit ulterior extremiști, câțiva dintre ei luptând alături de Statul Islamic în Siria și Irak.

Sursa citată precizează că a obținut un document "din interiorul Statului Islamic" care arată cum acest grup de tineri a fost radicalizat și cine i-a convins să facă acest lucru - Raphael Hostey, din sudul Manchesterului.

Totodată, publicația britanică The Telegraph a publicat o serie de fotografii în care poate fi văzută bomba artizanală folosită în atacul de pe arena din Manchester. Acestea pot fi văzute în galeria foto de mai sus.