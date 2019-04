Ilan Laufer s-a întâlnit cu românii din SUA și i-a ștampilat cu sigla PSD, editând o fotografie

Ilan Laufer în Oregon

Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, actual consilier al premierului, Ilan Laufer, este acuzat că a editat o fotografie cu câțiva români din Oregon, adăugând sigla PSD.

Ilan Laufer ”a pus bazele” organizației PSD Oregon, dar este neclar dacă românii cu care s-a întâlnit în statul din nord-vestul SUA erau conștienți de acest lucru.

Într-o postare de pe 18 aprilie, consilierului premierului Viorica Dăncilă anunță că a pus bazele noii organizatii PSD Portland, Oregon, ”o noua structura extrem de importanta, situata pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii”.

”Am avut parte de o primire fantastica din partea comunitatii romanesti din Portland, carora doresc sa le multumesc si sa ii asigur ca le sunt alaturi, iar impreuna vom promova si vom dezvolta proiecte pentru toti romanii care traiesc in SUA”, spune Laufer, adăugând și câteva fotografii.

Printre acestea se află o poză de grup cu mai mulți români, inclusiv cu doi preoți, deasupra cărora tronează sigla PSD Oregon.

Mai mulți comentatori au precizat, la postarea cu pricina, că sigla a fost adăugată la editare, un lucru destul de evident de fapt.



Spre comparație, comentatorii indică spre poza originală, postată de unul dintre participanții la întâlnire, Marius Marin, care nu conține nicio siglă.



În postarea sa, Marius Marin nu face referire la înființarea unei organizații PSD. Iată ce spune el:



”Astăzi am avut vizita domnului Ilan Laufer, consilier al primului-ministru al României , in comunitatea romanilor din Portland, Oregon .

Domnul Ilan Laufer a deținut funcția de ministru pentru Mediu de Afaceri, comerț și antreprenoriat în anul 2017 -2018.

Din păcate numai cu o anumită parte a unor lideri de opinie din comunitate au participat la aceasta întâlnire, organizata de Centrul Cultural din Portland, urmând ca la următoarea întâlnire organizarea sa se facă la nivelul tuturor bisericilor și societăților non-profit sau comerciale românești din zona .

S-au schimbat informații, s-a discutat despre înființarea unui Consulat in Portland , s-au schimbat idei despre zona businessului și a investițiilor, s-au discutat anumite proiecte ale comunității , in general informații utile pentru ambele părți.

Mulțumim domnului Ilan Laufer pentru vizita in comunitatea noastră, îl așteptam in continuare in Portland, Oregon”.