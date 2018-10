Iată cele 7 întrebări pe care Dragnea i le-a lăsat lui Iohannis. "Să vedem dacă ne va răspunde"

După consultările de la Cotroceni, Liviu Dragnea a pecizat că i-a lăsat lui Klaus Iohannis o listă de 7 întrebări pe temele justiției. Realitatea TV a intrat în posesia documentului lăsat de delegaţia PSD la Cotroceni.

Dragnea a anunțat, după consultările de la Cotroceni că nu s-a ajuns la niciun acord cu președintele Klaus Iohannis.

"I-am lăsat domnului preşedinte 10 principiii pe care le urmărim noi, de asemenea i-am lăsat şi un set de 7 întrebări la care vom vedea dacă va dori să ne dea răspunsul", a spus Liviu Dragnea.

Prima întrebare adresată de PSD preşedintelui este una maliţioasă: de ce nu a convocat consultările cu partidele politice pe tema legilor din domeniul justiţiei ÎNAINTEA adoptării lor de către Parlament.

Celelalte întrebări sunt modalităţi de a-i reproşa lui Iohannis o anumită pasivitate faţă de subiectul "abuzurilor din justiţiei". Prin lista de mesaje retorice, PSD vrea să treacă în revistă presupoziţiile din teoria "statului paralel".

Cele 7 întrebări i-a lăsat Dragnea preşedintelui Iohannis:

1. De ce aţi convocat consultările cu partidele politice pe tema legilor din domeniul justiţiei DUPĂ şi nu ÎNAINTEA adoptării lor de către Parlament?

2. De ce nu v-aţi folosit prerogativele constituţionale de care dispuneţi pentru a interveni împotriva protocoalelor secrete dintre SRI şi instituţiile din justiţie, prin care s-au încălcat grav mai multe drepturi fundamentale garantate de Constituţia României?

3. De ce nu aţi intervenit public şi prin mijloacele constituţionale de care dispuneţi pentru a restabili echilibrul şi încrederea în justiţie, atunci când magistraţi respectabili şi asociaţii ale judecătorilor - nu politicienii "penali", aşa cum îi numiţi dvs - au acuzat presiuni grave din partea procurorilor DNA asupra judecătorilor care conduceau procesele penaleavând ca obiect dosarele DNA?

4. De ce nu aţi avut măcar o poziţie publică atunci când într-un raport al unei comisii parlamentare de anchetă s-a stabilit că anumite persoane din mediul politic şi jurnalistic au multiplicat şi sustras ilegal documente din arhiva SIPA - care ar fi putut fi folosite pentru şantajarea magistraţilor, afectând astfel buna funcţionare a unor instituţii pe care aveţi datoria de a le apăra.

5. Contrar tuturor poziţiilor critice pe care le aveţi faţă de adoptarea OUG 92/2018 care a fost convenită în prealabil între ministrul Justiţiei şi reprezentanţii Comisiei de la Veneţia, de ce aţi tolerat şi nu aţi schiţat măcar un semn de îngrijorare atunci când fostul ministru al Justiţiei Raluca Prună şi fostul prim-ministru Dacian Cioloş au adoptat OUG 6/2016, prin care un serviciu secret a fost transformat în organ de cercetare penală, încălcând astfel Constituţia şi legislaţia privind securitatea naţională, care intră sub incidenţa responsabilităţilor dumneavoastră?

6. În condiţiile în care Curtea Constituţională se pronunţase deja asupra tardivităţii sesizării dvs asupra uneia dintre cele trei legi ale justiţiei, fiind evident că acelaşi principiu era valabil şi pentru celelalte două legi adoptate, de ce aţi persistat în sesizarea lor la CCR obstrucţionând astfel Parlamentul în procesul de legiferare?

7. În calitate de garant al Constituţiei, cum vă poziţionaţi faţă de semnatarii protocoalele secrete dintre SRI şi instituţiile din justiţie, având în vedere că unii dintre aceştia ocupă înalte funcţii publice în care au fost numiţi de preşedintele republicii - unii dintre ei chiar de dvs?

VEZI mai jos DOCUMENTUL lăsat de PSD la Cotroceni

”A fost o discuție relativ așezată, în care domnul președinte ne-a spus punctul său de vedere și anume că procesul legislativ pe legile justiției trebuie reluat. Nu e nevoie din punctul nostru de vedere, pentru că există deja OUG 92 în Parlament și care cuprinde majoritatea propunerilor venite din partea Comisiei de la Veneția. Noi nu am respins niciodată o discuție despre sistemul de justiție din România, dimpotrivă. A fost un obiectiv asumat și am decis încă din 2016, am decis că nu ne vom face că nu vedem abuzurile la care sunt supuși oamenii din România. Nu putem să ne facem că nu vedem protocoalele secrete, toxice", a mai spus preşedintele PSD.