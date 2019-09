Ți-au apărut pete pe față? Uite ce probleme de sănătate pot ascunde acestea

Cosurile si petele aparute pe fata sunt o adevarata spaima pentru femeile care isi ingrijesc tenul cu strictete. Si pentru ca nu apar pur si simplu fara motiv, e bine sa stii care sunt posibilele probleme de sanatate pe care le tradeaza.

Afla din randurile urmatoare ce spun petele aparute pe fata despre sanatatea ta!



Pete pe fata: ce boli le cauzeaza?







Fiecare regiune a fetei este legata de functia unui anumit organ, asa ca si aparitia petelor si a cosurilor in anumite parti ale chipului poate fi un semn al unor boli ascunse. Iata cum arata o „harta” a fetei si ce afectiuni pot ascunde petele in functie de zona in care sunt localizate!





Zonele 1 si 3: petele aparute pe frunte reflecta probleme ale sistemului digestiv si au de obicei ca principala cauza o dieta prea bogata in grasimi saturate. Daca mananci des fast food si prajeli, ar fi bine sa mai reduci din aceste alimente nesanatoase. Totodata, pentru a curata fruntea de pete si cosuri, bea cate o cana de ceai verde in fiecare zi si consuma cel putin 2 litri de lichide.

Citește continuarea pe divahair.ro.