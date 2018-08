Horoscop joi, 30 august 2018. Există posibilitatatea să fiți avansat la locul de muncă

Berbec

Ai luat o decizie si nu te lasi influentat de nimeni si de nimic. Nici chiar partenerul de viata nu mai poate sa te faca sa te razgandesti. Totusi, ar fi bine sa te asiguri ca drumul pe care mergi este cel bun.

Taur

Astazi ai de trecut printr-un moment mai tensionat. Te simti ca si cum urmeaza sa dai un examen si risti sa nu iei nota de trecere. Nu iti poti controla nici bataile inimii care parca a luat-o razna. Incearca sa te linistesti, vei vedea ca totul se va sfarsi cu bine.

Gemeni

Se apropie o zi importanta pentru tine. Ai avut mult de lucru in ultima perioada si vrei ca in final totul sa iasa perfect. Stii bine ca totul este pus la punct pana in ultimul detaliu. Pregateste-te sa sarbatoresti.

Rac

Pregateste-te de o zi mai aspra la birou. Vor avea loc cateva discutii tensionate care te implica si pe tine. Orice ar fi, cea mai buna abordare e sinceritatea. Acasa totul merge bine, seara ai putea avea parte de o surpriza.

Leu

Ca sa obtii ceea ce iti doresti vei fi nevoit sa cheltuiesti o suma foarte mare de bani. Daca de obicei te-ai fi gandit de doua ori inainte sa faci tranzactia, acum nu ai nicio ezitare. Gandul ca acum vei avea ceva ce iti doreai de foarte mult timp te face sa zambesti.

Fecioara

Ai foarte multe in plan astazi si nu stii daca vei face fata. Imparte totul in doua si roaga pe cineva din familie sa te ajute. Altfel, in cateva ore o sa te simti epuizat si abia o sa rezisti pana seara.

Balanta

Cei din jur iti reproseaza ca uneori nu iei in serios viata. Ar trebui sa dai dovada de mai multa maturitate mai ales ca se intampla ceva destul de serios in preajma ta. Faptul ca ignori anumite lucruri, nu inseamna ca ele nu exista.

Scorpion

Reusita pe care o ai te aduce in centrul atentiei printre prieteni. Nu esti obisnuit sa fii pus in aceasta postura si te emotionezi usor. Bucura-te de faptul ca lumea vrea sa vorbeasca cu tine. E o ocazie excelenta pentru socializare.

Sagetator

Esti plin de entuziasm. Sunt sanse sa semnezi un contract care ar putea sa-ti schimbe viata. Stii ca ai muncit foarte mult pentru asta si meriti din plin. Deja te si gandesti cum sa sarbatoresti. Vrei ca toti prietenii sa stie cat esti de fericit.

Capricorn

Ti se propune o noua functie sau noi atributii. Esti luat prin surprindere si incerci sa iti dai seama daca ar trebui sa accepti sau nu. Inainte de a da un raspuns final, analizeaza bine situatia. Pune in balanta avantajele si dezavantajele.

Varsator

Te ingrijoreaza situatia unei rude apropiate care trece printr-o perioada dificila. Gandurile care te framanta nu te lasa sa te concentrezi asupra unor activitati la locul de munca si din cauza asta este posibil sa intampini cateva probleme cu sefii.

Pesti

Ai grija cu cine stai de vorba astazi. Evita sa iti povestesti viata in cele mai mici detalii unor persoane pe care nu le cunosti bine indiferent cat de cumsecade par. Seara ajungi acasa tarziu, asa ca nu iti programa nicio iesire in oras.

