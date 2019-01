Horoscop februarie. Zodia care cunoaște adevăruri dureroase. Ajunge la sapă de lemn peste noapte!

Pana pe 5 martie, cand Mercur intra retrograd, Cosmosul ne ofera sansa rara si majora de a trai fara nicio planeta in miscare retrograda pe 2019. Cu aceasta oportunitate ne mai intalnim in 2020. Suntem capabili sa profitam de aceasta de energie care sustine privitul si actionatul tot inainte, fara lectii karmice si revizuiri de trecut?

Iata ce inseamna aceasta rara oportunitate pentru zodia ta!



Berbec







Vei avea o capacitate extraordinara luna aceasta sa vezi ceea ce nimeni altcineva nu vede. Nu este doar o viziune profetica in energia viitorului ci si o calitate prin care ai idee ce va fi cu mult inainte de timp, fiind totusi insistent ca ai dori sa se intample acum. Desi lumea poate sa nu fie pregatita pentru ce vezi tu, tu esti pregatit si pana la urma asta e tot ce conteaza. A avea viziune asa de clara in viitor nu mereu ne ajuta, dar in februarie va fi biletul tau pentru succes personal si implinire. In plus, aici se afla adevarata ta intelepciune.



Taur



Tu esti ultima persoana care te astepti sa primesti o masa pe gratis. Tu stii ca nu exista asa ceva precum succes peste noapte. Ca sa te scufunzi in adevarata glorie a carierei tale, tu stii ca este vorba de multa munca ce trebuie parcursa la care altii nu prea dau importanta. Altii vad rezultatul final si triumful. Dar transpiratia, lacrimile si sangele varsat pe drum il vede cineva asa cum il vezi tu? Nu prea. In februarie, vei atinge un punct de cotitura in viata ta profesionala in care sa fii in stare sa lansezi ceva magnific cu potential extraordinar. Totusi, este vorba mai mult de ce se intampla in spatele acestei scene frumoase. Tu esti cel ce impinge cu o forta pe care putini o pot vedea.

