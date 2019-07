Horoscop 9 iulie. Calmul dinaintea furtunii. Zodia care se lovește de necaz la tot pasul

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 9 iulie 2019.

Berbec



Te pregatesti sa incepi o afacere care pare la prima vedere avantajoasa.







Taur



Gestul unei persoane pe care nici nu o cunosti prea bine te ia prin surprindere.



Gemeni



Fii foarte atent la persoanele cu care intri in legatura, cand vine vorba de afaceri.



Rac



In jur au loc cateva evenimente care te surprind. Nu prea intelegi ceea ce s-a intamplat in ultimele zile.



Leu



Daca ai un pic de timp liber astazi, poate ar fi bine sa suni o ruda cu care nu ai mai vorbit de ceva vreme, scrie Ziua de Cluj.



Fecioara



Se anunta cateva cheltuieli suplimentare, asa ca fii atent la partea financiara.



Balanta



Nu esti in cea mai buna forma astazi, asa ca ar fi bine sa amani ceea ce ai programat pentru seara.



Scorpion



Tot ce se intampla astazi ti se pare foarte amuzant. Lucruri care altora le par banale, tie iti starnesc rasul.



Sagetator



Te bucuri de sustinerea unei persoane importante in ceea ce priveste un proiect pe care esti gata sa-l incepi.



Capricorn



Ai parte de o mare surpriza astazi. Are legatura cu partenerul de viata si cu ceva ce v-ati propus candva sa faceti impreuna.



Varsator



Propunerea ta va fi acceptata daca stii cum sa pui problema. La inceput o sa ai parte de cateva pareri negative.



Pesti



Ai un sentiment ciudat: o stare de liniste, ca cea dinaintea furtunii... Asta si urmeaza, insa pe tine te ocoleste.