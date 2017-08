Horoscop 8 august. Universul răsplătește 3 zodii: NOROC pe toate planurile, mai ales la BANI

Iată ce vă oferă astrele pentru ziua de marţi, 8 august 2017.

BERBEC



Cu mult calm si diplomatie rezolvati o situatie ce ar putea degenera intr-un adevarat conflict. Veti fi laudati pentru modul in care gestionati situatia.



TAUR



Se anunta o zi plina. Multe telefoane, sedinte si proiecte noi sunt in agenda voastra astazi. Veti avea parte de discutii constructive.



GEMENI



Partenerul de viata are nevoie de tot sprijinul vostru. Astazi trebuie sa il puneti pe cel de langa pe primul plan, iar acest lucru o sa va imbunatateasca situatia de acasa, scrie bucurestifm.ro.



RAC



Oricat ati vrea sa scapati de intalnirea programata diseara, nu aveti sanse. Mai bine va conformati. Va duceti si apoi va vedeti de treburile voastre.



LEU



Sunteti foarte echilibrati si mereu cand este nevoie de un om cu capul pe umeri colegii apeleaza la voi. Astazi o sa fiti pusi in fata unui fapt inedit.



FECIOARA



Este de apreciat faptul ca nu cedati unor tentatii. V-ati impus niste limite si o sa reusiti pana la urma sa duceti totul la bun sfarsit, dar drumul va fi destul de greu.



BALANTA



Este o zi perfecta pentru relaxare, iar o plimbare in parc este o idee excelenta. Pe seara veti primi un telefon care o sa va puna la curent cu niste informatii interesante.



SCORPION



Rutina zilnica incepe sa isi spuna cuvantul. Simtiti ca nu mai aveti vlaga in voi si daca nu faceti rapid o schimbare o sa fiti epuizati.



SAGETATOR



Relatiile cu partenerii de afaceri se imbunatatesc. V-ati intalnit, ati discutat si clarificat toate micile probleme aparute.



CAPRICORN



Primiti o veste foarte buna, chiar excelenta. Atat de minunata incat plecati direct catre un restaurant pentru a sarbatori. Si partenerul de viata se simte la fel de norocos.



VARSATOR



Cheltuielile neprevazute va dau batai de cap. Astazi o sa va ocupati doar de aspectele financiare, va faceti planuri si incercati sa va echilibrati din acest punct de vedere.



PESTI



Pentru voi, ziua aduce mult romantism. Apreciati fiecare gest mic facut de partener si va simtiti cei mai norocosi. Lucrurile se desfasoara bine si la serviciu.