Horoscop 6 noiembrie 2018. Primești un cadou la care nu ai visat vreodată

Te-ai apucat de mai multe deodata si acum nu stii daca vei termina la timp. S-ar putea sa fii nevoit sa ceri ajutorul cuiva, dar nu-ti prea surade ideea... Uneori esti prea orgolios si asta te cam costa. Pregateste-ti scuze pentru intarzierea la cina.

HOROSCOP 6 noiembrie 2018 – Taur

Esti in forma si gata de glume oriunde mergi. Astazi vei starni rasete si voie buna in jurul tau, dar nu exagera. S-ar putea sa dai si peste persoane fara simtul umorului care s-ar putea simti vizate.

HOROSCOP 6 noiembrie 2018 – Gemeni

Va fi o zi plina asa ca ai nevoie de un plan bine pus la punct daca vrei sa termini tot ce ai de facut. Daca treburile implica si drumuri prin oras, mai bine ia autobuzul sau un taxi. Nu ai timp de pierdut cautand locuri de parcare.

HOROSCOP 6 noiembrie 2018 – Rac

Ai emotii pentru sedinta de astazi, dar ceea ce afli cand ajungi la birou te ajuta sa te mai linistesti. Nu e chiar atat de grav, dar nu te gandi la o marire de salar deocamdata.

HOROSCOP 6 noiembrie 2018 – Leu

Astazi parca nu esti in apele tale. Ai senzatia ca cineva iti ascunde ceva important si toti ceilalti stiu ceva... Da, asa si e, dar atunci cand afli rasuflii usurat: nu te asteptai la o astfel de surpriza din partea lor!

HOROSCOP 6 noiembrie 2018 – Fecioara

Nu ignora sfaturile primite astazi de la o persoana mai in varsta, vei vedea ca iti vor prinde bine intr-o situatie, chiar cand nu te astepti. O actiune a patenerului ti se pare plina de egoism si te afecteaza. Poate ar trebui sa-i vorbesti deschis despre asta.

HOROSCOP 6 noiembrie 2018 – Balanta

Tot ce faci astazi, faci in graba. Dimineata te grabesti sa ajungi la munca unde te grabesti sa termini ceva ce trebuie sa ajunga repede pe biroul sefului. Desi se stie ca "graba strica treaba", tu o sa demonstrezi astazi ca nu e intotdeauna asa.

HOROSCOP 6 noiembrie 2018 – Scorpion

Esti foarte concentrat asupra a ceva ce tine de cariera si nu mai esti deloc atent nici la cei din jur, dar nici la persoana ta. Nu este o problema daca totul dureaza cateva zile, dar daca devine un obicei, nu va ramane fara consecinte.

HOROSCOP 6 noiembrie 2018 – Sagetator

Profita de ziua de astazi. Ai ocazia sa stai in preajma unei persoane cu foarte multa experienta in ceea ce faci tu, asa ca nu pierde timpul, stai si invata. Chiar daca vei fi nevoit sa stai mai mult, vei vedea ca a meritat efortul.

HOROSCOP 6 noiembrie 2018 – Capricorn

Un eveniment neasteptat te tine toata dimineata ocupat si te aduce in criza de timp cu un proiect. Daca vrei sa recuperezi timpul pierdut va trebui sa te pui serios pe treaba. Vezi cum pui problema, poate te ajuta si colegii tai.

HOROSCOP 6 noiembrie 2018 – Varsator

Nu ai chef de birou, sedinte, intalniri. Chiar daca este abia a doua zi a saptamanii, te gandesti deja la weekend si la cum te vei relaxa. Nu ai incotro, telefonul incepe sa sune si mailurile asteapta sa fie citite...

HOROSCOP 6 noiembrie 2018 – Pesti

Pui la cale o mica vacanta in care sa pleci cu partenerul de viata, insa nu vrei sa afle inca nimic. Vrei sa fie o surpriza pentru aniversarea unui eveniment din viata voastra. Nu uita, totusi, sa te asiguri ca partenerul nu are in plan alt program.

