Horoscop 6 aprilie. Zodia pentru care totul se prăbuşeşte. Necazul nu-i dă pace nici în Vinerea Mare

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 6 aprilie 2018.

BERBEC



Nu puteti termina un proiect deoarece va lipseste o anumita informatie, pe care o asteptati sa apara. Aveti rabdare ca ea ar putea veni in a doua parte a zilei.



TAUR



Acasa au loc schimbari pe care nici intuitia voastra ascutita nu le poate „mirosi”. Aveti rabdare cu cei dragi si incercati sa le intelegeti punctul de vedere.



GEMENI



Se ivesc noi oportunitati si vedeti lucruri pe care nu le-ati luat in seama pana acum. Contactul cu ceilalti, negocierile si orice fel de afaceri vor avea un rezultat pozitiv, scrie bucurestifm.ro.



RAC



Aveti multe idei creative care va deschid drumuri la care nici nu va gandeati pana acum. O persoana importanta va propune o colaborare din care aveti doar de castigat.



LEU



Ziua de astazi va gaseste foarte relaxati, visatori si cu zambetul pe buze. Este posibil ca relatia cu partenerul de cuplu sa aiba parte de multe surprize.



FECIOARA



Este cea mai frumoasa zi din saptamana pentru voi. Reusiti sa va relaxati si sa va bucurati de momente minunate in compania persoanelor din jurul vostru.



BALANTA



Astazi sunteti nevoiti sa va amanati toate planurile. Este posibil sa mergeti intr-o calatorie in interes profesional. Aceasta se va dovedi a fi foarte benefica pentru viitorul vostru.



SCORPION



Inca de la primele ore ale diminetii sunteti foarte energici si aveti multe idei bune. Superiorii va trimit intr-o calatorie de afaceri, unde reusiti sa incheiati o colaborare destul de importanta.



SAGETATOR



Acceptati sa luati parte la un eveniment, o activitate noua pentru voi. O sa fiti surprinsi si acum stiti ce o sa faceti in weekendurile care vor veni.



CAPRICORN



Nu bagati mana prea adanc in portofel pentru ca o sa aveti nevoie de bani in concediu. Fiti cumpatati acum pentru a va distra mai tarziu.



VARSATOR



Nu va place sa amestecati partea profesionala cu cea personala, dar acum sunteti nevoiti. Recomandati pe cineva pentru un proiect si o sa fiti implicati mai mult decat voiati.



PESTI



Sunteti foarte sociabili si va imprieteniti cu niste persoane care va vor deveni foarte apropiate pe viitor. Va fi o prietenie foarte frumoasa.