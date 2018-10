Horoscop 4 octombrie. Zodia care va obține în sfârşit ceea ce-și dorește. Planuri mari!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 4 octombrie 2018.

Berbec



Vara s-a terminat de ceva timp, dar tu parca esti tot in vacanta. Iti sta capul doar la distractie si vorbesti cam mult cu prietenii la telefon. Vezi sa nu-ti faci probleme la job.



Taur



Ai aflat ca partenerul de viata vrea sa iti faca o surpriza si acum insisti sa-ti spuna despre ce este vorba. Risti sa strici tot cu insistent ta. Mai bine asteapta si bucura-te de moment, cand va fi.



Gemeni



Ai o problema si simti nevoia sa vorbesti cu cineva despre asta. Te deranjeaza faptul ca cei pe care-i suni parca nici nu te asculta. Linisteste-te, cei care-ti sunt prieteni adevarati nu-ti vor intoarce spatele.



Rac



Admiri pe cineva din anturaj care vrea sa ia totul de la inceput. Consideri ca este o lectie buna pentru tine: sa nu te impotmolesti din comoditate in ceva ce nu te face pe de-a-ntregul fericit!



Leu



Ai grija astazi la tot ceea ce faci, mai ales daca ai de semnat niste acte. Daca nu ai timp, mai bine amana decat sa risti sa se strecoare vreo greseala. Asta, ca sa nu ai de tras mai tarziu…



Fecioara



In sfarsit, primesti un raspuns la o solicitare facuta in urma cu ceva timp. Vestile sunt bune, asa ca ai toate motivele sa sari in sus de bucurie. Suna-ti partenerul si fa-i o surpriza.



Balanta



Cineva incearca astazi sa te puna intr-o lumina nefavorabila in fata sefilor. Daca nu te pierzi cu firea, vei gasi imediat replica potrivita. Incearca sa-ti pastrezi calmul.



Scorpion



Te preseaza faptul ca trebuie sa iei o decizie si inca nu ai hotarat nimic. Cere sprijinul celor din familie. Solutia va veni chiar din partea cui nu te-ai fi asteptat, scrie Ziua de Cluj.



Sagetator



Ai reusit sa obtii o victorie si acum nimeni si nimic nu te mai poate opri sa mergi mai departe. Fii atent cum actionezi de acum incolo, nu toti cei din jurul tau iti sunt cei mai buni prieteni.



Capricorn



Sedinta care iti dadea fiori de cateva zile se va dovedi, astazi, un adevarat succes pentru tine. Vei fi luat prin surprindere si nu vei stii cum sa reactionezi. Seara sarbatoresti cu cineva drag.



Varsator



Fii mai atent in perioada urmatoare la semnalele pe care ti le transmite corpul. Esti putin slabit si nu ar strica sa urmezi o dieta echilibrata si sa faci mai multa miscare in aer liber.



Pesti



Astazi pleci foarte bine dispus spre job. Ceva ce ai aflat aseara te face sa fi complet relaxat. De cateva saptamani muncesti pe branci si abia acum incep sa se vada rezultatele.