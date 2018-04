Horoscop 3 aprilie. Zodia care se va prăbuşi. Va face schimbarea vieţii! Cine are noroc la BANI

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 3 aprilie 2018.

Berbec



Incerci sa iti ajuti un prieten care trece prin momente mai grele. Il cauti, dar nu iti raspunde. Nu insista. Lasa-i un mesaj, sa stie ca poate conta pe tine. Mai departe, decizia-i apartine...



Taur



Debordezi de imaginatie astazi si reusesti sa-i facei gelosi chiar si pe cei mai buni colegi. Asta, pentru ca nu le prea surade faptul ca primesti complimente si laude din toate partile, scrie ziuadecluj.ro.



Gemeni



E o perioada buna pentru a petrece cat mai mult timp in familie, mai ales ca atmosfera de acasa se mai relaxeaza. E rezultatul faptului ca, in safarsit, ai invatat sa spui ce te deranjeaza.



Rac



Ai un program incarcat, astazi. Problema e ca ai putea sa ti-l organizezi mai bine, dar totul depinde si de o alta persoana. Pentru ca nu te poti intelege cu ea, va trebui sa-ti sacrifici intreaga zi...



Leu



Reusesti sa-ti dovedesti nevinovatia intr-o situatie in care ai fost printre acuzati. A fost vorba despre o neintelegere, insa nimeni nu a vrut sa te asculte. Te bucuri ca ai pus capat incertitudinilor.



Fecioara



Te-ai decis sa-ti schimbi stilul de viata si incepi sa culegi informatiile de care ai nevoie. Dintr-o data nu te mai atingi de nimic daca nu se aliniaza noilor standarde. Vezi sa nu devii prea selectiv si mofturos.



Balanta



Ai lasat totul pe ultima suta de metri, asa ca astazi nu ai de ales: iesi la cumparaturi. Nu ai o lista, dar partenerul de viata iti trimite mesaje din minut in minut. Ajungi acasa epuizat...



Scorpion



Nu prea ai timp sa stai sa te gandesti. Ai primit o propunere si trebuie sa dai un raspuns rapid. Esti stresat pentru ca este vorba despre ceva serios. Pana seara te decizi si te mai linistesti.



Sagetator



Ai de rezolvat o serie de treburi la job si nu stii cum o sa le faci fata de unul singur. Nu s-ar fi intamplat asta daca nu te laudai ca poti. Acum nu stii cum sa-i spui sefului ca ai nevoie de o mana de ajutor...



Capricorn



Nu ai tinut cont de niste facturi neplatite si acum intampini probleme in a obtine banii necesari. Ai dat frau liber cheltuielilor in ultima perioada, desi stiai ca risti sa ajungi la fundul sacului. Vei fi nevoit sa te imprumuti...



Varsator



Astazi te simti mai obosit si fara chef de munca. Te astepti ca cei din jur sa-ti sara imediat in ajutor si sa preia ceea ce ai tu de facut. Cand realizezi ca nimeni nu face nimic, te enervezi si te pui pe treaba.



Pesti



Parca esti la o intrecere. Iti stabilesti niste obiective destul de grele pe ziua de astazi si ambitia de care dai dovada te va ajuta sa le duci la bun sfarsit fara probleme. Nu te mira ca seara abia te mai tii pe picioare...