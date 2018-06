Horoscop 29 iunie. Nativii acestei zodii, pedepsiţi în fel şi chip! Numai în pielea lor să nu fii

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 29 iunie 2018.

Berbec



Astazi vei avea parte de o zi destul de ciudata. Pleci spre job si iti dai seama ca ai uitat ceva important acasa, te intorci, dar nu ai cheile, le-ai lasat la birou... Noroc cu cineva din familie care soseste in graba si te "salveaza".



Taur



Te simti cam singur. Toti cei din jur sunt foarte ocupati si nu au timp sa stea de vorba cu tine. Dupa-amiaza, cand ceilalti parca s-au mai eliberat, incep sa-ti vina niste mailuri care te vor tine legat de scaun pana spre seara.



Gemeni



Daca ai de semnat ceva documente oficiale astazi, fa-o cu precautie. Analizeaza cu grija fiecare propozitie si nu te grabi. In felul asta, chiar daca ii enervezi pe cei din jur, tu stii sigur ca ceea ce ai facut, e bine facut, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Stii ca ai multa treaba, azi, la locul de munca, dar te mobilizezi cam greu cand vine vorba sa te apuci de lucru. Prea multe proiecte care nu mai suporta amanare, prea multe sedinte, prea mult stres.



Leu



Ai de trecut printr-o perioada mai dificila din punct de vedere fizic si simti ca ai ajuns la capatul puterilor. Chiar daca iti place sa faci totul singur, cere ajutorul cuiva din familie, altfel, risti sa te epuizezi si iti va trebui mai mult timp pentru recuperare.



Fecioara



Esti deranjat de ceva ce se intampla la locul de munca, dar, pentru linistea ta, alegi sa taci si sa te faci ca nu vezi. Gandeste-te bine daca este cea mai buna solutie.



Balanta



Te simti cam obosit si abia astepti sa vina sfarsitul saptamanii sa te odihnesti. Pana atunci ai rezolvat mai multe sarcini la job, care nu pot astepta pana luni. Ai grija si de partenerul de viata, care are nevoie de ajutorul tau si nu pare dispus sa accepte un refuz.



Scorpion



Ai mici probleme de ordin financiar. Nu te teme! Primesti o prima sau ti se restituie un imprumut. In sfarsit poti sa-ti planifici concediul pentru vara asta.



Sagetator



Vei avea o zi linistita, chiar foarte linistita. La locul de munca nu se intampla nimic iesit din comun, iar acasa parca e pustiu. Lumea parca a intrat in vacanta. Asta explica, cumva, si telefonul primit de la o ruda care te anunta ca vine in oras, pentru cateva zile.



Capricorn



Se apropie weekend -ul. Daca ai planuit o excursie, asigura-te ca ai pus la punct toate detaliile. Nu uita sa verifici cum va fi vremea, pentru ca nu vrei sa ramai blocat pe undeva din cauza conditiilor meteo nefavorabile.



Varsator



Cei din familie au nevoie de tine azi, asa ca poate ar fi bine sa suni la job si sa ceri cateva ore libere. Ai tot timpul sa te ocupi de proiectele de la birou dupa ce iti rezolvi problemele personale.



Pesti



Te asteptai la o zi mai linistita la job, insa seful iti reproseaza ca nu ai facut ceva asa cum ti-a cerut si te pune sa refaci. Pacat de intalnirea pe care ai programat-o pentru dupa-amiaza. Daca nu termini la timp, vei fi nevoit sa o amani.