Horoscop 25 aprilie. Zodia care strânge un munte de bogății și cea care ajunge la fundul sacului

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 25 aprilie 2019.

Berbec



Daca poti sa pleci intr-o excursie cu partenerul de viata, nu ezita. O iesire in mijlocul naturii iti va face bine.







Taur



Seful te anunta ca nu mai trebuie sa pleci intr-o delegatie. Nu regreta, asa vei avea mai mult timp pentru problemele casei.



Gemeni



Traversezi o perioada favorabila relatiilor sentimentale si initiativelor cu privire la camin.



Rac



Sfaturile primite din partea unui membru mai in varsta al familiei ar putea declansa un scandal cu partenerul de viata.



Leu



E o zi aglomerata. Chiar daca ai multe probleme de rezolvat, nu te stresa prea mult.



Fecioara



Primesti o suma importanta si te hotarasti sa iti pui in practica planurile de a face schimbari in casa.



Balanta



Ar fi bine sa amani intalnirile de afaceri, pentru ca nu te afli intr-un moment foarte bun.



Scorpion



Esti hotarat sa termini o serie de modificari incepute in casa. Te ajuta cu bani o persoana mai in varsta din familie.



Sagetator



Iti faci de planuri de viitor, dar nu incepe, totusi, mai multe treburi deodata, pentru ca s-ar putea sa nu termini nici una!



Capricorn



Ai nevoie de niste lucruri in casa. Ar fi bine sa mergi la cumparaturi impreuna cu partenerul de viata, scrie Ziua de Cluj.



Varsator



Trebuie sa iti gasesti mai mult timp pentru problemele familiei. Seara, iti faci planuri pentru o calatorie.



Pesti



Ai o gramada de idei originale, apreciate de cei din jur, dar nu uita sa tii cont si de parerile altora.