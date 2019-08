Horoscop 20 august. Zodia care împarte bani în stânga și în dreapta. Risipă, neajunsuri

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 20 august 2019.

Berbec



Vei avea discutii interminabile cu cineva, la munca, pentru ca nu accepti ca si tu poti gresi.







Taur



Urmeaza sa faci o investitie importanta. Daca ai retineri, mai amana tranzactia cateva zile pana esti sigur.



Gemeni



In ultima vreme, nu-ti mai place ceea ce faci. Poate ca a venit momentul sa iei in considerare alte variante.



Rac



Lucrezi la ceva si vrei sa vezi si rezultate cat mai rapid. Nu uita ca lucrurile cu adevarat importante se obtin cu truda, nu peste noapte.



Leu



Ai primit o veste la care nu stii cum sa reactionezi. Te simti coplesit si crezi ca nu te vei putea descurca cu toate.



Fecioara



Cineva din familie sau un prieten bun are necazuri si iti cere ajutorul.



Balanta



Nu vrei sa faci deloc compromisuri si asta iti poate aduce probleme in relatie, scrie Ziua de Cluj.



Scorpion



Primesti o veste care iti va da toata ziua peste cap. Este vorba de ceva legat de o persoana draga pe care, insa, nu ai mai vazut-o de ceva timp.



Sagetator



Nu te lasa descurajat de faptul ca ieri nu ti-a reusit ceva. Mai incearca si astazi si, daca e nevoie, si maine.



Capricorn



Urmeaza sa participi la o sedinta importanta, asa ca pregateste-te cum trebuie.



Varsator



Ai tendinta de a fi extrem de sincer si poti marturisi ceva cuiva care nu stie ce inseamna un secret.



Pesti



Esti gata sa faci o schimbare in cariera, daca e nevoie, insa inainte vrei sa fii sigur ca la locul actual de munca nu mai poti face nimic.