Horoscop 18 februarie. Zodia care ajunge la sapă de lemn. Schimbări dramatice

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de luni, 18 februarie 2019.

Berbec



Inceputul de saptamana iti aduce o zi excelenta, din toate punctele de vedere. La munca ai parte de liniste, iar spre seara te vei relaxa alaturi de persoana iubita.







Taur



Esti rasfatat de toata lumea. Partenerul iti face o surpriza astazi, iar la munca esti tratat ca un rege. E drept ca pe merit tie ti se datoreaza un succes recent inregistrat de firma.



Gemeni



Un coleg apropiat trece printr-o perioada mai dificila si vei incerca sa il ajuti sa isi faca ordine in viata. Atentie, insa, nu iti neglija propria familie.



Leu



Te pregatesti sa pleci intr-o calatorie mult asteptata si nu prea te mai preocupa ce se intampla la job. Mai ai ceva de lucru la un proiect asa ca asigura-te ca rezolvi acesta problema inainte de plecare.



Fecioara



Esti incapatanat si, mai nou, nu accepti sa ti se spuna ce sa faci. Daca incearca cineva sa te corecteze, esti gata sa rabufnesti.



Scorpion



Astazi ai ocazia sa demonstrezi de ce esti in stare. Cei din jur vor avea o surpriza, scrie Ziua de Cluj. Nimeni nu cunostea aceasta latura a ta.



Sagetator



In aceste zile vei lua o decizie care iti va cam schimba viata. Nu te grabi sa spui "da". Analizeaza bine toate datele si tine cont de toate detaliile, abia apoi fa urmatorul pas.



Capricorn



Te-ai intors dintr-o calatorie mai speciala si esti gata sa pui in practica ce ai invatat acolo. Ai intrat in contact cu oameni valorosi, ai caror experienta iti este de mare folos.



Varsator



Esti dezamagit de o persoana pe care o credeai apropiata si acum ti-ai cam pierdut increderea in toti ceilalti. Nu generaliza, incearca sa intelegi ca nu toti oamenii sunt la fel!



Pesti



Iti faci prea multe griji pentru ce va urma. Este adevarat ca nu poti sa lasi lucrurile chiar la intamplare, dar nici sa iti planifici zilele minut cu minut.