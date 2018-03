HOROSCOP 16 martie 2018. Este vreme de o schimbare. Recomandările date de astrologi

HOROSCOP 16 martie 2018. Este vreme de o schimbare. Toți nativii zodiacului realizează că au nevoie de o schimbare, fie în carieră, în viața personală sau în relațiile cu cei din jur. Acum a venit timpul!

HOROSCOP 16 martie 2018 Berbec

Daca te rupi un pic de situatia in care te simti blocat, vei reusi sa vezi lucrurile detasat, ca intr-o imagine de ansamblu foarte clara. Imagineaza-ti ca esti un vultur care se inalta deasupra tuturor si, de acolo de sus, vede exact cum stau lucrurile: de unde vin, incotro pot merge, practic se deschide o paleta larga de posibilitati pe care, de la nivelul solului, n-o poti vedea. Ca atare ofera-ti aceasta sansa de a te ridica deasupra hopurilor actuale pentru a descoperi ca dincolo de piedica ce te tine acum captiv, e o lume larga ce merita explorata. Nu te crampona in banalul hop, ci fii sigur ca dincolo de el e lumea ta!

HOROSCOP 16 martie 2018 Taur

Te simti bine printre oameni, pentru ca descoperi in jurul tau tot felul de personalitati pe care le simti pe aceeasi lungime de unda. Unii iti pot fi prieteni apropiati, in fata carora iti este usor sa-ti deschizi inima. Altii sunt colegi de nadejde pe care te poti baza in proiectele incepute. Ofera-le si tu ceea ce stii mai bine, ceea ce ai in minte si in suflet, pentru ca si ceilalti au nevoie de companie, la fel ca si tine. Si ei asteapta enorm de la persoana ta, deci dedica-te lor cu incredere, pentru ca veti avea cu totii senzatia unei zile in care v-ati mai imbogatit cu ceva.

HOROSCOP 16 martie 2018 Gemeni

Este un moment bun sa stai si sa faci niste planuri de afaceri, poate si pentru ca intalnesti pe cineva care iti arunca un pont profitabil. Tine-l minte si foloseste-te de el candva, in perioada urmatoare, pentru ca poate fi startul unor perspective promitatoare pentru bugetul tau. Pe de alta parte, azi ai ocazia de a te mandri in fata celor dragi cu ultimele tale achizitii, cumparaturi sau investitii, pentru ca atunci cand se aduna mai multa lume la un loc, are ocazia de a se lauda cu ce are. Ai si tu cu ce, deci nu fi modest!

HOROSCOP 16 martie 2018 Rac

Nu esti chiar in apele tale, dar ai noroc de prieteni apropiati care simt ce se petrece cu tine si te sustin din umbra cu incurajari si vorbe bune. Descoperi cat de important e sa ai pe cineva cu adevarat alaturi de tine, pentru ca starea de slabiciune cu care incepi ziua dispare dupa cateva ore petrecute alaturi de oameni cu tonus mai bun decat al tau. Acestia reusesc sa te atraga in activitati interesante, dinamice, pozitive in afara casei, si te scot astfel din starea neplacuta care te coplesise. De animatie ai nevoie, nu de repaus!

HOROSCOP 16 martie 2018 Leu

Daca un anumit plan a ajuns la final, nu trebuie sa-l privesti ca pe un capat de drum, ci ca pe o provocare spre etapa urmatoare. Ia o pauza si incearca sa intelegi unde ai ajuns, pentru a te putea folosi de experienta acumulata pentru a trece la nivelul urmator. Priveste inapoi cu recunostinta, pentru ca ai primit, pe parcursul acestei aventuri, toate resursele necesare pentru a-i face fata cu succes. Chiar daca nu ai ajuns exact la scopul propus initial, cu siguranta ai ajuns la un nivel folositor pe care il vei putea duce mai departe. Ai incredere ca tot ce ai construit pana acum are un rol in viata ta de acum incolo, pentru ca nimic nu e intamplator.

HOROSCOP 16 martie 2018 Fecioara

Ai grija cum te folosesti azi de talentul tau de a manipula si de a disimula adevarul, pentru ca cineva e gata sa ia masuri dure daca te prinde cu cioara vopsita. Te pricepi sa invarti cuvintele in asa fel incat sa ascunzi realitatea in spatele lor, dar azi altul stie sa scoata la iveala acest adevar si ai putea avea de suferit. Evita sa pacalesti, sa manipulezi, ba chiar sa faci si o banala gluma cu iz de farsa, pentru ca exista cineva mai presus de tine care poate spune lucrurilor pe nume in defavoarea ta. Cu alte cuvinte: nu minti!

HOROSCOP 16 martie 2018 Balanta

Optimismul cu care privesti spre viitorul unei actiuni anuntate in perioada urmatoare te va motiva sa duci mai departe ce ai inceput. Te apropii de un succes, la care iti aduci contributia alaturi de cei din familie, si felul in care va stimulati unii pe altii se va dovedi a fi sursa principala de energie catre succesul visat. Spuneti cu totii ca se poate, impingeti-va unii pe altii de la spate si nu va criticati nicio secunda, pentru ca numai din acest schimb de stimulente si aprecieri se va construi un plan care sa multumeasca pe toata lumea.

HOROSCOP 16 martie 2018 Scorpion

Nu trebuie sa spui la toata lumea ce anume iti doresti tu de la viata, pentru ca nu toti vor intelege visele tale. Continua sa le pastrezi doar pentru tine, in gand, fa-le sa creasca si alimenteaza-te cu noi si noi dorinte. Lasa creativitatea sa inventeze lucruri tot mai mari, pentru ca aici conteaza ce vrei tu, nu ce spun ceilalti. Chiar daca unii spui ca tu traiesti intr-un vis, ai tot dreptul sa-ti cladesti visul asa cum iti place, pentru ca esti convins ca intr-o zi, macar o parte - daca nu total - din aceste planuri marete va deveni realitate. Nu te lasa influentat de cei care iti taie elanul: continua sa creezi!

HOROSCOP 16 martie 2018 Sagetator

Vestile care sosesc de departe te pun pe ganduri si te supara, pentru ca ar fi nevoie de o interventie din partea ta acolo, la fata locului. Ca sa te poti prezenta personal, ar trebui sa lasi alte treburi deoparte si sa pleci la drum, or nu esti in cea mai buna stare pentru asta. E greu sa rezolvi problema prin telefon, deci, daca altfel nu se poate, urca-te in masina si du-te acolo unde e nevoie urgenta de tine. Chiar daca ti-ai stricat astfel programul normal al zilei, macar vei fi multumit ca ai reusit sa intelegi situatia direct din miezul actiunii, si nu din povestiri.

HOROSCOP 16 martie 2018 Capricorn

Daca te simti dat la o parte pe nedrept, incearca sa nu pui la suflet aceasta senzatie, pentru ca faci presupuneri gresite. Nimeni nu are nimic cu tine, nimeni nu te marginalizeaza si nu te trateaza incorect, ca atare nu-i privi pe ceilalti ca si cum ti-ar dori raul. Impresia pe care ti-au format-o poate fi complet eronata si ai putea reactiona anapoda la un cuvant aruncat in vant, la o grimasa nelalocul ei, la o replica neadecvata. Oameni sunt si ei, de ce vrei sa fie perfecti? Ca atare nu te gandi ca in spatele unor mici semnale s-ar afla intentii urate sau cine stie ce alte atacuri indreptate impotriva ta. Nu face scenarii atat de mari, deoarece nimic nu e asa cum pare!

HOROSCOP 16 martie 2018 Varsator

Lupta ta pentru a demonstra adevarul da roade si acum poti jubila in voie ca ti se da dreptate. Continua pe aceeasi cale, aduna dovezi, scoate de la naftalina marturiile sau informatiile care vor demonstra ca adevarul e la tine si nimeni nu ti se mai poate opune. Ai atras alaturi de tine si alti oameni care cred in acelasi adevar si va uniti cu totii fortele pentru a avea castig de cauza. De data aceasta vei gasi ac de cojocul celor care umbla cu cioara vopsita sau incearca sa arunce vini asupra ta pe nedrept, dar nu te lasi pana nu obtii victoria prin mijloacele cele mai corecte. Insista sa lupti pentru principiile in care crezi cu tarie sau pentru ce ti se cuvine de drept!

HOROSCOP 16 martie 2018 Pesti

Vorbesti cu cei din familie despre unele schimbari pe care ai dori sa le faci si de care vor beneficia cu totii, daca vor contribui cu aceeasi pasiune. Tie iti place cum suna perspectivele spre care iti indrepti acum energia si reusesti sa-i motivezi si pe cei dragi in egala masura ca sa participati cu totii, cot la cot, la succesul visat. E un proces de durata, rezultatele nu se vor arata peste noapte, ca atare conteaza fiecare decizie, fiecare pas, fiecare etapa in care tu si ceilalti membri ai familiei va implicati cu incredere deplina. Claditi pas cu pas, laolalta, un drum nou de-a dreptul promitator, dar deloc simplu.

