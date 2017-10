HALLOWEEN 2017, în România. Obiceiuri speciale de Halloween

#HALLOWEEN 2017, în România. Halloween, o abreviere pentru All Hallows' Eve, are originea în vechiul festival celtic Samhain şi s-a răspândit prin intermediul imigranţilor irlandezi şi scoţieni care au ajuns pe pământ american în secolul XIX. În România, Halloween-ul are deja o tradiţie de câţiva ani şi se sărbătoreşte de obicei în cluburi cu petreceri costumate, iar în Casa Contelui Dracula, la Castelul Bran, se pregăteşte cea mai tare petrecere de Halloween.