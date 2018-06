Guşă: Absenţa lui Dragnea şi Tăriceanu de la recepţia ambasadei SUA ne va costa scump

Cozmin Guşă: "Moţiunea PNL, cronica unui eşec anunţat"

Consultantul politic Cozmin Guşă a afirmat, la Realitatea TV, că România va avea de suferit după refuzul lui Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu şi Viorica Dăncilă de a participa la recepția organizată de ambasada americană din Bucureşti, pentru a celebra ziua naţională a Statelor Unite.

Grav, impardonabil, fără nicio scuză. Aşa a catalogat Cozmin Guşă absenţa liderilor coaliţiei de la recepţia oferită se SUA cu prilejul zilei naţionale. Consultantul politic a mai precizat că gestul politicienilor români va costa scump ţara noastră în relaţiile cu partenerul strategic american.

"Subiectul este gravisim şi, chiar dacă în calitatea de persoană publică, nu oficială, poţi să te duci sau să nu te duci, nu e foarte nimerit pentru vineri după-amiază acest gen de recepţie pentru că majoritatea, mai ales vara, îşi lungeşte weekend-ul. Dar la o persoană oficială care este plătită să reprezinte România, aşa ceva este impardonabil şi grav" a afirmat Cozmin Guşă.

Acesta a mai spus că Ziua Naţională a Statelor Unite, sărbătorită într-o ţară-partener strategic cum este România, care este şi graniţa de facto a SUA cu lumea post-sovietică, are o importanţă diplomatică excepţională.

"Aceste gesturi vor fi judecate într-un registru extrem de grav atunci când se va face o analiză. La fel ca relaţiile între oameni sau cele între instituţii, şi relaţiile între state se contruiesc pe baza unor gesturi, sunt, într-un fel, în oglindă: zâmbeşti la oglindă, oglinda îţi zâmbeşte şi ea înapoi, te strâmbi la oglindă, depinde de cât de tare deformează această oglindă, dar poate ea se strâmbă la tine într-un mod mult mai brutal decât ai făcut tu. Faptul că aceşti doi domni care sunt personajele doi şi trei în stat şi care conduc atât majoritatea parlamentară, cât şi guvernarea, nu participă, asta va însemna o problemă, nu pentru ei personal, cât mai ales pentru România şi pentru felul în care partenerul strategic ne priveşte", a mai explicat consultantul politic.

Cozmin Guşă a mai spus că gestul vine într-un moment total nepotrivit, mai ales că România a trecut printr-o perioadă extrem de proastă în relaţiile cu Statele Unite în mandatele lui Traian Băsescu. "Am trecut prin această perioadă tocmai pentru că Băsescu se pricepea la politica externă ca un marinar, adică s-a calificat la locul de muncă, şi a făcut acea greşeală impardonabilă la începutul mandatului atunci când a definit relaţiile cu Statele Unite a zis s.p la licuriciul mare. A fost o chestie extrem de jignitoare pentru partenerul strategic, dar şi o chestie comodă şi-a dat seama că au de a face cu o ţară fără pretenţii şi aşa au fost acele gesturi de umilire a puterii de la Bucureşti cu un ambasador ca Gitenstein care se purta ca un fel de guvernator al României. De ce se purta aşa? Pentru că era lăsat. Şi apoi cu această retorică de tip politicianism a celor din coaliţia PSD-ALDE, care preferă să nu vadă pupincurismul oficialilor români, inclusiv al dânşilor din acea perioadă şi preferă să acuze mereu Statele Unite şi ambasadorul de cele mai groaznice lucruri care s-au întâmplat, mai ales în justiţie, unde ei au probleme. Dar de ce au probleme? Pentru că au devalizat bugetele", a declarat acesta.



Cozmin Guşă a afirmat că s-a ajuns în această situaţie în care, pe de o parte, Dragnea se duce ca un chelner amărât să îi cerşească bunăvoinţa lui Trump, care nici nu ştia cine e, adică umilire totală. "Apoi, printr-un prieten vechi a lui Trump, domnul Broidy, încercă fel de fel de gesturi, îl trimite pe Fifor să negocieze prin restaurantele de lângă Casa Albă contractele de armament ale România pentru ca să îşi ia cineva comision. După aceea, reţeaua Broidy se năruie pentru că acesta a fost dovedit de mass-media americană că are probleme a demisionat din toate structurile de conducere din partidul republican. Aşa s-a văzut Dragnea fără conexiuni, pentru că l-a făcut la un nivel de amator, nu le-a făcut aşa cum se cuvine din partea unui partener strategic important ca România. Şi atunci s-a ca văcarul pe sat, încercând să facă de toate, s-a umilit în faţa lui Trump, i-ar fi pus şi în pahar, a încercat să ofere, a semnat cu firma lui Broidy contracte. El nu a fost chemat în ţara partenerului strategic pentru că nu este compatibil. El poate să fie un tip simpatic, chiar şi atunci când taie porcul, dar atunci când gesturile tale politice sunt total haotice nu eşte chemat, pentru că eşti analizat înainte. Şi lumea ştie că nu se poate baza pe tine din acest unghi", a detaliat Cozmin Guşă.

Dragnea a văzut că nu-i merge cu Trump, a încercat cu Netaniahu

Eşecul din Statele Unite nu l-a descumpănit pe Liviu Dragnea, este de părere Cozmin Guşă, ci l-a făcut să schimbe strategia. „S-a gândit că dacă-i cedează tot lui Netaniahu, acesta o să-i aranjeze un culoar privilegiat către Casa Albă, unde este disperat să ajungă. Nu aşa se face în politica internaţională. Netaniahu l-a exploatat pe Dragnea, dar Netaniahu în niciun caz nu are această putere de a impune diplomaţiei americane nişte gesturi, e mai degrabă invers, diplomaţia americană şi Trump îi pot impune aproape orice guvernului de la Tel Aviv, iar gestul de recunoaştere a ambasadei de la Ierusalim a fost un gest în urma căruia atât SUA, cât şi Donald Trump au câştigat foarte mult, nu ca noi,” a explicat Guşă.

Să te uiţi cu speranţă spre Rusia şi Putin e o dovadă de prostie

Şi la nivel geostrategic, gestul de sfidare la adresa Statelor Unite poate ascunde o proastă interpetare a echilbrului de forţe la nivel mondial. "Într-o perioadă de expansiune de putere pe toate meridianele, americanii au nevoie de România ca de o bază solidă la graniţa estică a influenţei lor şi la graniţa, de fapt, cu post-sovietismul lui Putin. Ori, pentru a ne lua în calcul, conducerea noastră trebuie să se compatibilizeze cu gesturile lor, cu drepturi şi obligaţii, ce-i aşa de greu? Cine se mai îndoieşte astăzi, în lume, că un parteneriat solid cu Statele Unite poate să-ţi aducă atât siguranţă de tip militar, cât şi prosperitate. Unii nostalgici sau care nu se pricep la geopolitică se uită cu speranţă spre Rusia. Putin este un lider puternic, poate cel mai puternic lider mondial, dar are în coordonare poate cea mai grea administraţie, cu o economie făcută praf, în imposibilitatea de a ajuta alte state, o problemă pe care SUA nu o are. (...) Să te uiţi cu speranţă la ruşi că ei ne-ar putea ajuta în năclăiala economică în care ne scăldăm azi este dovadă de prostie, de prrostie profundă," a explicat Cozmin Guşă la Realitatea TV.

Concuzia lui Cozmin Guşă este că "numărul 2 şi numărul 3 în stat, prin ce au făcut, creeaza ţării o problemă mare, pentru că SUA o să se gândească mai mult atunci când e vorba să avantajeze România într-o tranzacţie. Asta e o dovadă de prostie şi asta va enerrva foarte tare populaţia României, care a rămas proamericană," a precizat consultantul politic.