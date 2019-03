Gușă: "Ponta se ține de cancanuri, în loc să-și înfrunte călăul Coldea"

Cosultantul poitic Cozmin Gușă a declarat, într-o intervenție telefonică la Realitatea TV, că fostul stat paralel, păstorit de fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, se recompune în subteranele actuale ale politicii dâmbovițene. Mai mult, Victor Ponta, o victimă a călăului Coldea, nu-l întreabă, în față pe acesta de ce i-a hărțuit familia și pe el.

"Dintr-o dată,îl vedem pe Coldea peste tot. În jocurile politice, în spatele lui Ciolos și USR - PLUS, îl vedem prin intermediari ajutându-l și pe Dragnea. Deci e implicat în politică. Îl vedem in toată țara în mediul universitar, acum la un eveniment de tip academic, cu o catedra la Universitatea de Vest din Timișoara, alta la Babeș din Cluj, în condițiile în care cea mai mare problemă a sa e legată de lucrarare de doctorat, coordonată de Gabriel Oprea, care nu mai are valabilitate, care a dispărut prin contributia altui lector. În imagini îl avem pe alt rector, Pricopie, de la SNSPA, care după opinia mea e ofițer acoperit. Acest Coldea, despre care toată lumea l-a cunoscut, despre care se spune ca era foarte slab la școală, că a rămas repetent, îl vedem în aceste ipostaze. Asta sigur, e o ciudățenie care va căpăta o explicație, joi, le promit emisiune explosivă legat de subteranele politici românești", încheiat Gușă.

Ponta se hăhăie cu călaul său, Coldea, în loc să îl întrebe chestii concrete

"Acest dialog a lui Ponta cu Coldea, relatat de Ponta. Astea cu porcul, cu Dragnea, fac deliciul zonelor de cancan. Ponta a mai povestit si cu alte prilejuri cum Dragnea o alerga pe Kovesi cu soriciul in curte, a povestitt, fiind intr-o casa conspirativa, sunt detinute de Coldea. Aceste poze sau sticlele de vin…sunt evenimente de can can. Ponta intalnindu-se cu Coldea, nu l-a întrebat, de ce mama lui a ajuns la DNA Ploiesti? De ce cumnatul lui a ajuns tot acolo? Pe mana lui Coldea. Ponta, spune ca e nevinovat, a ajuns acolo. Acestea erau intrebarile care erau normale la o intalnire, fiind si un mediu protocolar, era greu, dar puneti-va in locul lui Ponta, care s-a plans ca familia a fost prigonita, intalnindu se cu cel pe care l-a vazut călăul său. Inclusiv din 2014. Ponta, în loc să discute despre aceste lucruri, se hăhăie și îi amintește de sticlele de vin. Asta trebuie să aibă o explicație pe care o dau pe scurt, acum, dar o vom trata pe larg în emisiunea România 2019 de joi.

Binomul, girat de Băsescu și Maior, nașul de cununie al lui Ponta

"Binomul,despre care s-a vorbit atunci, era Coldea-Kovesi, dar girat de către Băsescu, cat și de Maior, nașul de cununie a lui Ponta. Azi, echipele politice s-au împărțit: Ponta, ca păzitor al lui Predoiu, fostul prim adjunct SIE, în timp ce Ciolos îl are ca păzitor pe Coldea, fost prim adjunct al SRI. Ca explicația să fie completă, să discutăm despre acel sondaj DC News, unul foart ciudat, venind de la un site de stânga, care uitați ce întrebări conține! Apare Cioloș, susținut de USR, PNL si PRO România. Nimeni nu a discutat despre asta. Crețu susținută, Dragnea, Tariceanu, iar marele absent fiind cel despre care se spune că are scorul cekl mai mare: Klaus Iohannis. Știm cât de bine informat e Chiriac de aceste jocuri subterane, când l-am avut print telefon pe Ponta, l-am întrebat: cum apare Cioloș susținut de Coldea? Ponta a refuzat să răspundă, e deja un om politic cu experiență. Concluzia mea este că această întâlnire, replică, și Coldea peste tot și respectabil și în primul rând la aceste evenimente, ne arată ca fostul stat paralel se recompune, pe diverse aliniamente, până când nu o să vină oamenii politici, gen Ponta, cu explicații clare", a concluzonat consultantul politic.

În spatele lui Coldea se aliniază foarte mulți oameni importanți din fostul stat paralel

"Ponta,acolo, și-a întâlnit călăul. Ponta vorbea despre Coldea, în ultimii 4-5 ani, ca fiind călăul lui. Nu râzi când te întâlnești și îl întrebi de Dragnea, ai posibilitatea să nu dai mâna cu el, după cum tot Ponta, care e foarte amabil cu Coldea aici, le-a explicat că există o persoană cu care nu a dat mâna, Orban. A zis că atunci când Orban a întins mâna, a zis să dispară din fața lui că îi trage o palmă. Ce e cu diferența de tratament? Concluzie: această poză, prim-plan ne demonstreză că subtereanele politicii românești sunt adânci. Statul paralel se recompune, având mai mulți cai, treaba cu Timmermans și întreținerea cu "franțul" lui Viorica Vasilica, dintre Codlea si Timmermans, ne arată că aici se desfășoară o altă procedură. Una prin care, probabil, Coldea vrea să creeze trambulina de imagine foloită de imaginea lui Kovesi la Bruxelles. Vedem cu ce zâmbet larg pe buze, Pricopie, pe care îl consider ofițer acoperit, rector SNSPA, îl prezintă pe Coldea ca fiind cine știe ce! Bănuiesc că nu i s-a spus că acest Coldea este autorul protocoalelor care au fost dezavuate public. E un alt joc de imagine, care îl vizează pe același Coldea. Se aliniază foarte mulți oameni importanți din fostul stat paralel, care îl folosesc ca un berbece", și-a încheiat intevenția telefoică Cozmin Gușă.