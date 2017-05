Sorin Grindeanu intervine în scandalul achiziţiei ambulanţelor: Aştept soluţii legate de finanţare

Premierul Sorin Grindeanu intervine în scandalul dintre ministrul Sănătăţii şi Raed Arafat, privind achiziţionarea ambulanţelor.

"Aştept soluţii legate de finanţare, punem calul înaintea boilor. Mă interesează unde se pot face achiziţiile mai repede", a spus Sorin Grindeanu, la MAI. Declaraţia premierului vine după ce o dezbatere importantă a stârnit interesul opiniei publice: Cine să cumpere ambulanțele care intervin la urgenţele medicale: ministerul Sănătății sau Inspectoratul pentru Situații de Urgență, prin Ministerul de Interne?

Săptămâna trecută, când ministrul Sănătății a spus că va începe o procedură nouă de achiziție publică pentru 3.000 de ambulanțe.

Florian Bodog susține că protocolul încheiat aterior de şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, prin IGSU, a avut „niște probleme în hârtii”, fiind făcut pe vechea lege a achizițiilor, iar ANAF a cerut un alt protocol.

„Protocolul pe care îl aveam încheiat cu MAI nu mai era corespunzător conform noii legi a achizițiilor și i-am transmis doamnei ministru de Interne protocolul și am avut o discuție cu dumneaei și cu domnul premier, după care vom demara procedura de achiziție atât pentru ambulanțe, cât și pentru SMURD-uri„, a spus ministrul Sănătății.

În replică, Raed Arafat spune că procedura de achiziție a ambulanțelor nu s-a putut face din cauza unor funcționari din Ministerul Sănătății, care au „sabotat” continuu procesul de dotare a serviciilor de Ambulanță și SMURD.

În opinia sa, se pun în pericol viețile pacienților pentru că nu pot fi cumpărate la timp aceste ambulanțe. În plus, sute de ambulanțe trebuie înlocuite, spune secretarul de stat Raed Arafat, iar o procedură nouă de licitație ar dura prea mult. Mai mult, Raed Arafat consideră că anunțul ministrului Florian Bodog privind demararea procedurii de achiziție pentru ambulanțe citez: „ascunde multe adevăruri nespuse”, scrie europafm.ro.

„Anuntul domnului Ministru al Sanatatii, Florian Bodog, facut vineri la Craiova, referitor la achizitia ambulantelor pentru SMURD si serviciile de ambulanta, mentionand ca acordul semnat in 2016 intre cele doua ministere, cel al al sanatatii si cel al afacerilor interne, nu mai este valabil in baza noii legislatii, ascunde multe adevaruri nespuse si este de fapt, pentru cei care cunosc bine situatia si evolutia ei, un anunt al intarzierii achizitiilor de ambulante pentru SMURD si serviciile de ambulanta si nu al demararii procedurilor, care au fost deja demarate de fapt dar nu sunt ‘agreate’ dorinta fiind de a repeta totul de la zero lasand la o parte munca realizata de comisii mixte care au muncit cateva luni deja pe acest subiect la nivelul IGSU„, scrie Raed Arafat pe Facebook.