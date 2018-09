Gigi Becali: "Pandele m-a păcălit cu 500 000 de euro! Pe mine, naşul lui, şi pe FCSB!"

Gigi Becali

Gigi Becali a făcut dezvăluiri despre relaţia sa cu primarul din Voluntari, Florentin Pandele, în contextul în care FCSB a jucat ultimele două partide considerate pe teren propriu pe stadionul "Anghel Iordănescu". Conform informaţiilor apărute în presă, Becali ar plăti 2.500 de euro pentru fiecare meci jucat de FCSB la Voluntari, în timp ce tariful pe Arena Naţională este de 13.000 de euro.

"Pandele, care este finul meu, m-a păcălit de vreo 500 de mii. Finul meu m-a păcălit cu 500 de mii pe mine, pe Becali şi pe FCSB. Doi jucători (n.r. - Achim şi Moke) pe care i-am luat, am dat 500 de mii pe ei şi am mai dat încă 50 de mii că a jucat nu ştiu câte meciuri ăla (n.r. - Moke). Şi am pierdut 550 de mii la finul Pandele. Şi nici măcar nu i-a luat pentru el. I-a luat pentru Voluntari. A negociat mai bine, bravo lui", a spus Gigi Becali, la Pro X, potrivit digisport.ro.

Moke a ajuns la FCSB de la Voluntari, la începutul sezonului 2016-2017 în schimbul sumei de 150.000 de euro și a fost unul dintre jucătorii cei mai constanți ai formației antrenate de Laurențiu Reghecampf. În aceeaşi perioadă, FCSB l-a luat de la FC Voluntari şi pe Vlad Achim.

Becali şi-a mai adus aminte de o afacere păguboasă făcută cu Pandele.

În 2017, atacantul Alexandru Tudorie avea să fie transferat definitiv de la FCSB la FC Voluntari, după ce în sezonul 2015-2016 fusese împrumutat la formaţia ilfoveană. Gigi Becali este naşul de cununie al lui Florentin Pandele şi Gabriela Firea.

"Are să îmi dea 100 de mii de trei ani pentru Tudorie şi tot îi cer. Şi îmi spune amânare, încă 6 luni, încă 6 luni. Încă un an mi-a cerut acum amânare. Aşa de mult îl păcăleşte naşul pe fin", a mai spus finanţatorul FCSB.