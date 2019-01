Gigi Becali - dezvăluiri despre omul de afaceri, după 10 ani

Gigi Becali

Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, care a împlinit 50 de ani, a făcut o dezvăluire despre Gigi Becali, patronul FCSB.

Ilie Dumitrescu a afirmat că, atunci când a antrenat FCSB / Steaua, în 2010, îi spunea echipa lui Gigi Becali, tocmai pentru că patronul îi ceruse asta, ca să fie primul care o anunță la emisiunile televizate, înaintea meciurilor.

"Nu-i ziceam lui Gigi "patroane", nu aveam dialoguri atât de dese cu el. Îi transmiteam echipa cu două, trei ore înaintea meciului, avea nevoie s-o anunțe el la TV primul. Atunci îi ziceam cum aveam de gând să joc", a afirmat Ilie Dumitrescu în GSP.

Apoi a continuat: "M-am dus la FCSB ca să ajut, mi-a propus să-mi dea ceva la semnătură și am refuzat, n-am luat niciun ban. Voiam șase luni de liniște, atât, nu bani. După șase luni ne strângeam mâinile și ne despărțeam. Îi și spusesem "poți să rupi contractul și la 12 noaptea, când vrei tu, că nu există nicio clauză!". După ce am plecat de la Steaua am revenit la Digi Sport și Gigi a înțeles că eram imparțial, nu căutam să plătesc polițe, nu aveam răutăți. Și când e deranjat de ce spun știe că nu am ceva împotriva cuiva".

Ilie Dumitrescu a stat 40 de zile pe banca echipei FCSB / Steaua, plecând pe 21 septembrie 2010.

Fostul internațional a povestit și cum a decurs viața în Mexic, acolo unde a locuit în anii '90: "Viața e frumoasă în Mexic. Stăteam într-un cartier exclusivist, într-o casă frumoasă și eram la două ore de Acapulco. Aveam timp să fac o excursie și la Taxco, să mai cumpăr argint lucrat manual. Mexic e cel mai mare furnizor de argint. Ce găsești pe la Taxco, p-acolo, găsești și la Tiffany.

Îți asumi, ești pregătit de când ai intrat în Mexic să nu porți ceasuri, să nu te îmbraci extravagant. Ți se explică ce să faci, cum să reacționezi dacă vine cineva și-ți cere ceva. N-a fost simplu, dar am avut șansa să..."Que no me toco", zic eu...".

