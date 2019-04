Gigi Becali, cu moralul ridicat: ”Am intrat în Liga Campionilor și după locul 2”

Gigi Becali a vorbit despre FCSB după 5 zile petrecute la Mănăstire!

Roș-albaștrii se află la 5 puncte în spatele CFR-ului și pot încheia sezonul pe locul secund pentru al 4-lea an consecutiv.

Patronul formației din Capitală a fost întrebat în cadrul unei emisiuni dacă nu s-a plictisit să termine pe locul 2 în Liga 1. Acesta a dezvăluit că s-a calificat atât în grupele Ligii Campionilor cât și în primăvara Europa League după poziția secundă. De asemenea, Becali a explicat că nu este vina antrenorilor de la FCSB pentru ratarea titlului în ultimele sezoane.

”De ce să mă plictisesc? Eu, de pe locul 2, am intrat în Champions League când Dinamo a fost campioană. De pe locul 2 am fost în primăvara europeană. Nu am avut antrenori? Păi când a luat Viitorul campionatul, am fost la egalitate de puncte.” Citește continuarea declarației pe realitateasportiva.net.