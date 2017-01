Gerul în Covasna! Bilet gratuit la teatru în schimbul unei cărți sau haine groase

Teatrul 'Andrei Mureșanu' din Sfântu Gheorghe, care derulează în această perioadă două campanii comunitare, oferă bilete gratuite la un spectacol persoanelor care donează o haină groasă pentru persoanele nevoiașe sau o carte pentru biblioteca școlii din localitatea Comandău, care a ars zilele trecute într-un incendiu, scrie Agepres.

'În data de 14 ianuarie, la spectacolul "Jurnal de România. Sfântu Gheorghe " toate persoanele ce donează o haină sau o carte au accesul gratuit la spectacol, în limita locurilor disponibile', scrie Anna Maria Popa, directoarea instituției, pe pagina de socializare a teatrului.

Campania 'Învingem frigul cu TAM' a angrenat un număr mare de persoane, care fie au donat haine, fie s-au implicat în distribuirea acestora.

Anna Maria Popa a declarat pentru AGERPRES că ideea de a colecta haine groase și a le pune pe câteva stative la intrarea în instituție, pentru a putea fi luate de oricine are nevoie de ele, a preluat-o din străinătate, unde se practică în mod curent acest mod de întrajutorare.

'Campania este destul de simplă și nu foarte originală, în sensul că în alte țări există acest obicei, oamenii pot lua obiecte de care au nevoie și pot lăsa la schimb alte obiecte care pot fi folositoare altor persoane. Treaba asta se face nu doar cu haine, ci și cu încălțăminte, obiecte de uz casnic sau mâncare. Deci, nu am inventat noi roata, doar am încercat să adaptăm și la noi un concept deja cunoscut (...) Prin urmare, am pus câteva stative cu haine la intrarea teatrului de unde pot fi luate gratuit de către oricine (...) Dar, pentru că e important ca hainele să ajungă la cei care au nevoie de ele, voluntarii noștri vor ieși pe stradă pentru a identifica aceste persoane și a le oferi îmbrăcăminte groasă (...) Mă bucur foarte mult că oamenii au răspuns apelului nostru în număr destul de mare, asta arată că oamenilor chiar le pasă. Mi-aș dori ca această inițiativă să nu rămână singulară (...), mi-ar place ca atunci când avem o idee în avantajul comunității să fie preluată de cât mai multe instituții și persoane. Nu e foarte complicat, orice institiție poate scoate un stativ cu niște umerașe cu haine în fața intrării principale și ar putea să contribuie astfel foarte ușor la această idee de întrajutorare. Și nu mă refer doar la instituțiile din județul nostru, ci din toată țara', a spus Anna Maria Popa.

Campania 'O carte pentru Comandău' a fost demarată marți, la o zi după ce biblioteca școlii din această comună a fost mistuită de un incendiu izbucnit din cauza unui coș de fum deteriorat. Flăcările au ars aproape 9.000 de volume.

'Dacă doriți să donați cărți pentru biblioteca acestei școli, puteți să le aduceți la teatru, iar noi le vom duce la Comandău. Puteți lăsa cărțile în cutia plasată la intrarea teatrului lângă stativul cu haine', a precizat Anna Maria Popa.