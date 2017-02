Gabriela Firea vorbeşte despre "o capcană" întinsă de președintele Iohannis

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepreședinte al Partidului Social Democrat, a afirmat, marți, după discursul susținut în Parlament de președintele Klaus Iohannis, că mesajul acestuia făcea referire la schimbarea Guvernului Grindeanu cu un alt Cabinet PSD-ALDE, ea opinând că punerea în aplicare a unui astfel de lucru ar reprezenta o capcană.

"Și dacă, prin absurd, Guvernul PSD-ALDE, condus de domnul Grindeanu, va fi remaniat în Parlament, la solicitarea președintelui țării, prin discursul de azi, asta nu va rezolva sub niciun fel criza între instituții decât pentru moment, deoarece președintele țării nu se va opri aici și, practic, planul este ca programul de guvernare al PSD-ALDE să nu fie pus în aplicare, pentru că este un program foarte bun, care va duce la dezvoltarea țării și la mai bine pentru fiecare român în parte. Deci, este, din punctul meu de vedere, și vorbesc ca vicepreședinte PSD acum, o capcană, o cursă întinsă de președintele țării, sub pretextul primenirii guvernului, care pasămite a făcut o eroare, deși a îndreptat-o. Domnia sa nu vrea să țină cont de această situație, de această actualitate și lasă lucrurile în matca tensiunii dintre instituții", a declarat Firea, la Antena 3.

Ea a atras atenția asupra faptului că, potrivit Constituției, președintele țării are rol de mediator între instituții, precum și între instituții și societate, atunci când apar conflicte, dar a adăugat că șeful statului nu a respectat acest rol.

"Am sperat și am afirmat și aseară, în mai multe declarații de presă, ca astăzi președintele țării, președintele tuturor românilor — și al celor care l-au ales, și al celor care nu l-au ales — să vină cu un mesaj în Parlament de pace, adresat tuturor românilor, nu doar — așa cum dumnealui îi denumește — cu sintagma 'românii mei'. Repet: am sperat și am crezut în sfetnicii buni ai președintelui care să îl îndemne ca astăzi să aibă un discurs care să respecte practic prerogativele constituționale ale președintelui și anume (...) să își îndeplinească rolul de mediator între instituțiile statului și între acestea și societate, pentru că suntem în fața unui astfel de conflict", a spus ea.

În contextul în care președintele a invocat un sondaj realizat în ultimele trei zile, conform căruia 80% dintre români ar considera că în aceste momente țara merge într-o direcție greșită, Gabriela Firea a declarat că astfel de informații ar trebui însoțite și de precizarea sursei.

"Și eu am citit azi dimineață câteva cercetări sociologice, care au fost realizate la cald, în această perioadă, și care arată, spre exemplu, faptul că Partidul Social Democrat își menține cota de încredere în rândul românilor, dar vreau ca măcar eu și ceilalți lideri politici să facem ceea ce președintele nu a considerat că este util să facă acum pentru țară, și anume să transmitem mesaje constituționale, mesaje pentru toți românii, mesaje care să unească și să nu dezbine. Am remarcat din discursul președintelui faptul că a recunoscut că PSD a repurtat o mare victorie la 11 decembrie, a recunoscut că românii au ales în majoritatea lor covârșitoare programul de guvernare al PSD. Dar este doar un pretext această ordonanță, care oricum a fost retrasă", a spus ea.

Pe de altă parte, Firea a susținut că președintele Iohannis a folosit termeni care s-ar putea folosi mai degrabă atunci când se face referire "la un câmp tactic, un câmp de bătălie".

"A vorbit despre 'tactici', 'strategii', 'marjă". A repetat 'marjă' de câteva ori. Când e vorba de viața românilor, mi se pare neinspirat ca un președintele să folosească cuvântul 'marjă', extrem de tehnic, extrem de strategic, devoalând practic un interes ascuns, vorbind practic românilor despre faptul că e prea puțin să plece doar un ministru și e prea mult alegeri anticipate", a afirmat Firea.

Sursa: agerpres.ro