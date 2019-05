Gabriela Firea, Metrorex şi STB n-au reacţionat după cea mai mare ploaie din ultima sută de ani

În timp ce Bucureştiul era lovit de o rupere de nori, iar la televiuziunile de ştiri apăreau filmări care arătau amploarea inundaţiilor, primarul general Gabriela Firea anunţa activitatea comandamentului pentru primirea Papei. Compania Apa Nova a explicat, într-un comunicat, că a fost o ploaie care cade odată la 100 de ani.

"Am convocat comandamentul in vederea organizarii primei vizite apostolice a Sanctitatii Sale Papa Francisc in Romania, eveniment care va avea loc in perioada 31 mai - 2 iunie. Potrivit programului, pe parcursul zilei de 31 mai, Suveranul Pontif va participa la evenimente care vor avea loc in Capitală." a postat Gabriela Firea la ora 17:43, ora la care deja ciruclau imagini cu artere impracticabile, puhoaie de apă la metrou sau pe liniiile de tramvai.

Nici Metrorex n-a oferit vreo explicaţie despre problemele care au apărut în mai multe staţii, la fel cum nici Societatea de Transport Bucureşti (STB) n-a transmis informaţii despre problemele din trafic.

În schimb, compania Apa Nova a oferit o explicaţie pentru faptul că reţeaua de canalizare nu a făcut faţă. “In 30 de minute cantitatea de precipitaţii înregistrată la SPAI Pantelimon a fost de 50 l/mp (49,6), iar la Parcului de 40l/mp. IN CEEA CE PRIVESTE INTENSITATILE ACESTEA CORESPUN UNOR PLOI CU PROBABILITATEA DE APARITIE DE PESTE 1/100 ANI (PANTELIMON), RESPECTIV PESTE 1/50 ANI (COLENTINA)”