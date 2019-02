Gabriela Firea, atac devastator la "Daddy": Efectele adverse ale vitaminei D(ragnea)

Firea vrea dezbatere pe buget cu Dragnea

Gabriela Firea, atac devastator la adresa lui Dragnea. Primarul general îl acuză pe Dragnea că afectează investiţiile în transportul public din Bucureşti. Firea îi critică şi pe primarii de sector care au lăudat modul în care este construit bugetul pe 2019.

,, In doi ani am achizitionat, cu toate piedicile abuzive cauzate de contestatiile neintemeiate, 400 de autobuze noi Euro 6. Anul acesta achizitionam 100 autobuze electrice, 400 autobuze hibride si GNC, 100 troleibuze si 100 tramvaie. Pentru absolut toti bucurestenii, din toate cele 6 sectoare ale Capitalei. Este profund nedemn ca unii primari de sectoare aplauda taierea bugetului Primariei Capitalei. Inseamna ca sunt de acord ca bucurestenii sa nu se poata bucura de conditii civilizate in transport, de modernizarea retelei imbatranite de termoficare, de dotarea celor 20 de spitale etc'', scrie Gabriela Firea pe Facebook.