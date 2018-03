Gabriel Oprea, dezvăluiri explozive despre Dragnea: Liviu a ajuns preşedinte PSD şi cu ajutorul meu

Gabriel Oprea, dezvăluiri explozive despre Dragnea, înainte de Congresul PSD

Gabriel Oprea, fostul președinte al UNPR, a intervenit în legătură cu frământările care există în această perioadă în interiorul PSD, chiar înainte de Congresul de sâmbătă. Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Oprea îi aminteşte liderului PSD de susţinerea pe care i-a acordat-o în două momente-cheie ale carierei sale politice. "Camaradul la nevoie se cunoaşte", spune Oprea.

"Am apreciat faptul ca domnul Dragnea m-a numit camarad, într-o declaratie referitoare la vecinul meu de cartier, Codrin Ştefănescu. Sigur că mă numeşte camarad! Au existat multe momente în care faptul ca a apelat la sprijinul meu i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea. Acest ajutor a fost decisiv pentru destinul lui politic şi chiar personal. Poate, cândva, voi povesti în amănunt. Astăzi mă opresc la două exemple. În anul 2004, când eu eram ministrul administratiei publice, iar el preşedintele CJ Teleorman, Dragnea m-a rugat să îl ajut să devina şeful preşedintilor de Consilii Judetene din PSD. La acel moment, PSD câstigase preşedinţia a 17 Consilii Judeţene. Pentru ca m-a rugat să il ajut, m-am întalnit cu ei, în sediul din Ion Ionescu de la Brad si i-am convins să-l voteze. Asa a ajuns camaradul Liviu să fie şeful politic al preşedintilor CJ din partid", scrie Gabriel Oprea, într-o postare pe Facebook.



Fostul preşedinte UNPR descrie apoi un alt moment în care Liviu Dragnea încerca să preia conducerea PSD.



"În anul 2015, a apelat din nou la sprijinul meu, de aceasta data din postura mea de presedinte al UNPR. M-a rugat să il ajut sa fie ales preşedintele PSD, în contextul in care Victor Ponta demisionase pe Facebook. A venit la un pahar de vin la UNPR, aşa cum ştie toată presa prezentă acolo şi m-a rugat să-l sprijin. Liviu a ajuns preşedintele PSD şi cu ajutorul meu şi sprijinul UNPR. Camaradul la nevoie se cunoaşte", mai scrie Gabriel Oprea.



Reamintim că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, înainte de şedinţa Cex al PSD, că îi recomandă lui Codrin Ştefănescu să ceară explicaţii camaradului său, Gabriel Oprea, în contextul cererii lui Ştefănescu ca liderul PSD să dea explicaţii despre petrecerile SRI la care a participat.



"Cred că Codrin Ştefănescu poate cere aceste explicaţii de la colegul lui, camaradul lui, Gabriel Oprea, care, desigur, nu are nicio legătură cu sistemul. Am spus că voi spune, în Comisia SRI, tot ce ştiu şi nu merg nici cu jumătăţi de adevăr, ca George Maior, şi nici cu minciuni ca alţii. Pentru că se nuanţează o istorie romanţată nimeni nu a văzut nimic şi a venit din cer acest sistem", a declarat Liviu Dragnea.