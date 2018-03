FRUCTUL OPRIT EPISODUL 9. Surpriza uriașă aflată de fanii serialului. ”Am fost trădat”

Fructul oprit episodul 9

FRUCTUL OPRIT EPISODUL 9. Cel mai nou episod al îndrăgitului serial Fructul oprit a fost difuzat ieri, miercuri 14 martie 2018. Fanii au aflat un secret pe care Sonia, eroina interpretată de Michaela Prosan, nu și-ar fi dorit să-l afle nimeni. Rămâi pe Realitatea.net pentru a afla ce se întâmplă în Fructul oprit.

FRUCTUL OPRIT EPISODUL 9. Ultimul episod al serialului „Fructul Oprit” tulbură și mai mult apele în familia Caragea. Evenimente importante se petrec și în viețile celor care orbitează în jurul lui Tudor și al Soniei. Episodul 9 este cu siguranță unul dintre cele mai tensionate episoade ale serialului Fructul oprit.

FRUCTUL OPRIT EPISODUL 9. Aflăm din acest episod al serialului Fructul oprit că soțul Soniei, Tudor Caragea, interpretat de Adrian Titieni, descoperă un fapt tulburător, care îi dă peste cap viața. Se pare că a fost mințit atât de femeia pe care o iubește, cât și de tânărul pe care el l-a crescut ca pe un fiu. "Acorzi încredere necondiționată și ești trădat.", spune Tudor Caragea. Eroul serialului Fructul oprit se simte înșelat de persoanele cele mai apropiate.

FRUCTUL OPRIT EPISODUL 9. Astfel, Tudor află ceva incredibil: soția lui nu a fost singură în Turcia, așa cum ea i-a spus. Ea a fost acolo cu Alex Iova (interpretat de Petru Păun). O scenă tensionată are loc când cei doi revin în țară. Tudor își ia inima în dinți și îi confruntă, deoarece este hotărât să afle adevărul. "Ați fost amândoi la Istanbul! Că mă minți pe mine e una, dar când îți lași mama în spital, ca să te duci să ai o aventură... Asta mi se pare josnicie, absolută josnicie!", spune Tudor. "Cu cine m-am însurat eu?!", se întreabă el.

FRUCTUL OPRIT EPISODUL 9. Sonia refuză pur și simplu să-i dezvăluie soțului ei adevăratul motiv al plecării la Istanbul, și divorțul lor pare acum un deznodământ sigur. Pare un moment de ruptură în serialul Fructul oprit. Sonia îi înapoiază lui Tudor verigheta și se pregătește să plece din casă. Acesta este momentul în care mama ei - Roxana Baicu Popovici (interpretată de Carmen Tănase) intervine, iar lucrurile se schimbă.

FRUCTUL OPRIT EPISODUL 9. Tot în acest episod al serialului Fructul oprit, Alex va lua o decizie importantă legată de relația lui cu Ella, iar Ana le va da mari emoții celor dragi, după ce aceștia o vor găsi prăbușită în casă.

FRUCTUL OPRIT EPISODUL 9. O poveste are loc cu Ana, în paralel cu drama din familia caragea. Întreaga discuție tensionată dintre Tudor și Sonia este auzită de Ana, care leșină din nou și cade pe scări. Ea este dusă de urgență la spital, unde are loc un conflict între Alex și Ioan, ultimul reproșându-i rivalului său că nu e demn de prietenia familiei Caragea.

Aflată în spital, Ana cunoaște un băiat, aflat și el în suferință. Între cei doi pare să existe o scânteie, însă Helen nu lasă lucrurile la întâmplare și oprește din fașă un posibil flirt.

FRUCTUL OPRIT EPISODUL 9. „Fructul oprit” este cel mai nou serial produs de Ruxandra Ion, iar Adrian Titieni și Cristina Ciobănașu sunt tată și fiică.

FRUCTUL OPRIT EPISODUL 9. Serialul Fructul oprit este o adaptare liberă a romanului Așk-ı Memnu de Halit Ziya Ușaklıgil, din 1900, iar acțiunea este plasată în București, Snagov și Istanbulul modern.

FRUCTUL OPRIT EPISODUL 9. „Fructul oprit” are în prim-plan highlife-ul unei societăți bucureștene cu rădăcini nobile, nu într-o lume de proaspăt îmbogățiți. Este o lume de oameni bogați, însă parafrazând un titlu devenit deja istorie. Se pare că bogăția nu este de ajuns să fii fericit.”, declară Ruxandra Ion, producător și regizor al serialului.

Produs de Ruxandra Ion, după scenariul transpus într-o manieră originală de Radu Grigore și Simona Macovei, “Fructul oprit” este prima dramă psihologică din peisajul serialelor autohtone.

FRUCTUL OPRIT EPISODUL 9 Carmen Tănase: “Am construit acest personaj de la zero”

Pe platourile de filmare ale noului serial românesc, Carmen Tănase s-a întâlnit cu colegi de breaslă, cu care de-a lungul timpului a legat prietenii, cu o echipă de producție profesionistă alături de care a colaborat mereu cu succes, însă proiectul i-a oferit posibilitatea și să cunoască oameni noi. “Lucrez cu o echipă foarte bună, cu unii într-adevăr am lucrat mult, dar cu alții nu am lucrat deloc, ne cunoaștem acum. “, spune talentata actriță.

FRUCTUL OPRIT EPISODUL 9 Carmen Tănase este Roxana Baicu-Popovici în “Fructul oprit”, serialul pe care Antena 1 îl pregătește pentru telespectatori. Femeie frumoasă, Roxana este avidă după bani și faimă. Se crede importantă și vrea mereu atenție din partea celorlalți. Aflată în faliment după moartea soțului, se gândește la o căsătorie care s-o ajute să-și consolideze poziția socială. “Este puțin rătăcită în urma a ceea ce i s-a întâmplat și nu știe să soluționeze problemele cu care până la acel moment nu s-a confruntat niciodată.”, povestește actrița.

FRUCTUL OPRIT EPISODUL 9.“Roxana este un contre-emploi. Eu nu am nici o trăsătură de caracter a personajului. Cu alte cuvinte, este destul de greu de construit, am încercat să îi aduc de la mine o anume doză de umor. Este egoistă, ahtiată după bunuri materiale. Are o anume doză de iubire față de fetele ei, dar înțeleasă numai de ea, în modul ei egoist, adică le iubește pentru ea, nu le iubește pentru ele. Este un personaj monden. Roxana este sclava modei, a hainelor, a bijuteriilor, a luxului, deci total opusă mie.”, își descrie Carmen personajul.

FRUCTUL OPRIT - distribuția

Michaela Prosan - Sonia Caragea: O femeie misterioasă, enigmatică, care decide să se căsătorească cu un bărbat pe care îl respecta și apreciază, dar nu îl iubește. Fire independentă, încăpățânată și sigură pe ea, Sonia acceptă cu greu sfaturile celor din jur.

Petru Păun - Alexandru Iova: Finul lui Tudor, râmasorfan de la o vârstă fragedă, și crescut în familia Caragea, Alex este un tânăr cuceritor, mereu prezent în viața mondenă, inteligent, dar leneș și delăsător. Are tendința să schimbe femeile ca pe șosete. Este arogant, neserios și nu știi niciodată ce simte cu adevărat. Viața lui se schimbă complet atunci când o întâlnește pe Sonia, noua soție a lui Tudor.

Adrian Titieni - Tudor Caragea

Carmen Tănase - Roxana Baicu Popovici

Cristina Ciobănașu - Ana Caragea

Alina Chivulescu - Helen Descamps

Vlad Gherman - Ioan Popa

Adriana Trandafir - Lina Boască

Marian Râlea - Vasile „Sile” Boască

Tudor Roșu - Petru Caragea

Ana Ciontea - Margareta Caragea

Doru Ana - Dan Lăzărescu

Adriana Șchiopu - Rodica Lăzărescu

Alina Pușcaș - Silvia Lăzărescu

Conrad Mericoffer - Mihai Lăzărescu

Doinița Oancea - Tanța

Cosmina Dobrotă - Katia

Ana Crețu - Camelia Boască

Mihai Călin - Mircea Adam

Mădălina Anea - Ella Voicu

Cu participarea specială

Virginia Rogin - Doina Valeriu

Paul Chiribuță - Traian Baicu Popovici

Mădălina Craiu - Mara Caragea

Cătălin Cățoiu - avocat Liviu Marga

Toni Ionescu - Vecinul

Dan Burghelea - Unchiu Lazăr

Radu Ciobănașu - Unchiu Sterescu

Stela Enache - Teodora Popa

Cristian Simion - George Caragea