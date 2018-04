Fostul soț al Israelei, adevărul despre averea primită

Liviu Arteni, fostul sot al Israelei Vodovoz, a avut prima aparitie TV dupa moartea femeii de afaceri.





Arteni marturisit ca a aflat intamplator ca fosta lui sotie a murit si ca ei nu mai vorbeau deloc.

„Am vazut intamplator ca a murit. Nu mai eram eu, am sunat pe toata lumea. Sunt omul care bat la usa cuiva si nu mi se deschide, nu mai bat. Asa a fost si cu ea. Au fost violenţe, dupa am plecat si am luat autocarul. A preferat sa se izoleze, vorbeam cu ea, apoi imi inchideam telefonul si nu mai comunicam”, a declarat Liviu Arteni in cadrul unei emisiuni tv.

De asemenea, Liviu Arteni, care era dat disparut de mai bine de un an, a marturisit si ce avere i-a lasat Israela. Se pare ca este vorba despre mai multe terenuri, pe care acesta vrea sa isi construiasca o ferma.