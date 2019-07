Foştii procurori DNA - Mircea Negulescu şi Lucian Onea, trimiși în judecată de SIIJ

DNA Ploiesti

Procurorii SIIJ au decis, luni, trimiterea în judecată a foștilor procurori Lucian Onea și Mircea Negulescu, de la DNA Ploiești, respectiv Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești

Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție a dispus trimiterea în judecată a inculpaților Onea Lucian Gabriel, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, instigare în formă continuată la comiterea, fără vinovăţie, sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată și Negulescu Mircea, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, complicitate la represiune nedreaptă, instigare în formă continuată la comiterea fără vinovăţie sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Conform rechizitoriului întocmit în cauză, ”inculpatul Onea Lucian Gabriel, în calitate de procuror la Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiesti, in instrumentarea a doua dosare penale, in calitate de procuror de caz, impreuna cu inculpatul Negulescu Mircea, in calitate de procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, in cursul lunii mai 2015, l-au determinat pe un martor denuntator sa plasmuiasca un denunt in numele unei persoanei imaginare, sa intocmeasca in fals, in format electronic, tabele care contin numele unor persoane - locuitori ai Republicii Moldova, care ar fi avut cetatenie romana in anul 2014, cu scopul de a dovedi infractiunea de coruperea alegatorilor pretins savarsita de persoana impotriva careia s-a formulat denuntul.



De asemenea, in calitatile mentionate anterior, inculpatul Onea Lucian Gabriel, cu ajutorul inculpatului Negulescu Mircea, la data respectiva procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru infractiunea de coruperea alegatorilor fata de o persoana despre care stia ca nu este vinovata.







Totodata, inculpatul Onea Lucian Gabriel, cu sprijinul inculpatului Negulescu Mircea, in cursul lunii mai 2015, in solutionarea celor doua dosare penale, a ticluit probe nereale prin exercitarea de constrangeri asupra martorului denuntator.



In rechizitoriu, se mai retine ca inculpatul Onea Lucian Gabriel, in calitate de procuror la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti, in mod repetat, impreuna cu inculpatul Negulescu Mircea, in calitate de procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, in perioada aprilie - mai 2015, l-au determinat pe martorul denuntator sa contrafaca, prin exercitarea de constrangeri, a unui denunt si a unor tabele in format electronic continand nume de persoane din Republica Moldova care ar apartine unor cetateni romani imaginari.