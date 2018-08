Fost judecător, despre alegerile din 2009: "Votul din diaspora era pregătit"

Judecătorul care a făcut parte din comisia de centralizare a voturilor din diaspora în 2009 susține că voturile au fost fraudate! Mircea Moldovan a declarat la Antena3 că votul a fost fraudat la mai multe secții de vot, scrie stiripesurse.ro.

„În modalitatea asta de centralizare a voturilor pe diaspora ne veneau toate informațiile cu privire la modalitatea de desfășurare. Noi supravegheam și ne pronunțam cu privire la legalite. După ora 19.00, în ultima zi a votului, se zvonea metaforic că pepenele de Dăbuleni costă 52 de lei, whisky-ul este de 48 de lei, adică domnul Băsescu avea 48%, iar domnul Mircea Geoană avea 52 %. După ora 19.00, dintr-o dată, s-a întâmplat minunea ca toată lumea să aibă dorința să voteze în diaspora și în Paris, la Balcelona și la Roma, 3000 de votanți, 2000 și 5000 de votanți au votat într-o jumătate e oră în condițiile în care trebuia completat un formular tipizat, să scrii datele și să să votezi cu buletinul. Media a fost de trei secunde pe persoană la vot. Am spus că nu se poate și că ar trebui să anulăm și atunci colegii, reprezentatul PDL-ului și cel al PSD-ului, au spus 'domnule, vă dați seama ce se întâmplă? o să aveți probemele'. (...) la 21.00 când s-au închis voturile am dat mâna cu reprezentatul PSD, dimineață la șapte am dat mâna cu reprezentatul PDL-ului. (...) eu bănuiesc că votul era pregătit. Altfel nu se poate, acum la votul electronic e altceva, dar atunci nu se putea să se voteze la trei secunde", a declarat Mircea Moldovan la Antena 3.

Fostul judecător Mircea Moldovan a fost condamnat în 2016 la 12 ani și 2 luni de închisoare în dosarul lui Dan Adamescu, fiind acuzat de pentru intervenţii în cauze de insolvenţă.