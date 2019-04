Florin Cîțu:"FMI confirmă că România TREBUIE să împrumute MASIV doar pentru cheltuieli curente!"

"Ministerul Finantelor Publice incearca sa ascunda informatia, dar a publicat-o FMI.

In ultimii doi ani MFP a prezentat din ce in ce mai putine informatii si mereu cu intarziere. Este un comportament normal pentru un guvern care masluieste datele si ascunde informatii.

Functionarii din MFP si CNSP stiu foarte bine ca sunt partasi la masluirea datelor si distrugerea economiei. Toti cei responsabili pentru situatia in care a ajuns Romania astazi, vor plati.

ATENTIE!

Necesarul de finantare al Romaniei in 2018 a ajuns la ...sunteti pregatiti? .... aproximativ 82 miliarde lei. Cu 20 de miliarde lei mai mult decat in 2017.

Acesti bani trebuie imprumutati la dobanzi care s-au dublat si triplat fata de decembrie 2016- CELE MAI MARI DOBANZI DIN UE.

Mai mult Romania este singura tara din UE care se imprumuta mai scump de la un an la altul.

Grecia se imprumuta mai ieftin si cu dobanzi in scadere de la un an la altul.

Dupa doi ani de guvernare PSD +ALDE:

Romania este considerata de pietele financiare MAI RISCANTA decat GRECIA!!!

De aceea, de doi ani de zile guvernul tot introduce taxe noi accize si pe final de an in 2018 a venit cu OUG 114. Dragnea este disperat, are nevoie de bani pentru ca stie ca fara sa plateasca nu primeste voturi.

Pentru PSD+ALDE lucrurile sunt clare.

Gaura din finantele publice poate sa fie acoperita prin taieri de cheltuieli, concedierea rudelor, amanatelor, amantilor, incompetentilor din aparatul de stat.

Dragnea, exact ca in ultimii doi ani, o sa CREASCA TAXELE pentru ca stie foarte bine ca sectorul privat nu-l voteaza.

Ordonantele, mult mai nocive pentru sectorul privat ca OUG 114, sunt PREGATITE."