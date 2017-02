Flashmob în stația de metrou Piața Unirii: au cântat imnul național și au împărțit foi volante

Aproximativ 15 tineri au participat, vineri dimineața, la un flashmob, în stația de metrou Piața Unirii, cântând imnul național și împărțind trecătorilor foi volante cu mesaje referitoare la creșterea transparenței în administrație și la Ordonanța 13/2017 privind modificarea Codurilor penale, notează Agerpres.

Zeci de bucureșteni s-au oprit din drumul lor, unii dintre ei cântând alături de tineri, alții filmând episodul cu telefoanele mobile.

Tinerii țineau în mână coli A4 cu mesajele "#REZIST pentru o Românie curată" și "#REZISTăm. Ne vedem în Piața Victoriei!". Unii dintre ei au fluturat steaguri tricolore. După intonarea imnului, cei prezenți au aplaudat.

Unul dintre participanții la flashmob, Dan, medic specialist în vârstă de 30 de ani, a declarat că a aflat despre această inițiativă de pe pagina de Facebook "Corupția ucide".

"Am văzut că foarte mulți dintre prietenii mei, dintre cunoștințele mele, cei din jur, nu știu ce se întâmplă în perioada asta în țară sau sunt indiferenți sau sunt pasivi și m-am gândit că e o idee care poate le trezește conștiința, ca să se intereseze, să își dea seama de situația gravă care e în țară. Am fost foarte emoționat, deși am repetat imnul. L-am cântat și în piață, zi de zi am fost în piață, din primele zile, de când s-a dat ordonanța. Dar am fost emoționați. I-am văzut pe colegii de lângă mine punând suflet, cântând cum puteau mai bine. Iar oamenii din jur, unii se opreau, cântau cu noi, unii tresăreau surprinși și unii chiar erau emoționați, aveau o lacrimă în ochi. Am văzut că vibrau alături de noi. Faptul că, în grabă, spre serviciu, spre probleme, și-au făcut timp să cânte și ei câteva versuri cu noi, m-a atins", a spus el.

Alexandra Drîmbă, inițiatoarea acțiunii, a declarat că și-ar dori ca astfel de flashmob-uri să fie organizate și în zilele următoare, iar ideea să fie preluată în alte orașe din țară.

"Eram la protest, în Piața Victoriei, vorbeam cu un prieten și m-am gândit: 'Ce-ar fi să scoatem puțin protestul din piață și să îl ducem și în alte zone?'. Oamenii sunt obișnuiți să ne vadă acolo, dar trebuie să transmitem acest mesaj și altor oameni, să le arătăm că ne gândim la asta nu doar seara, când ieșim de la muncă, ci și dimineața", a afirmat ea.

"Mi s-a părut o inițiativă originală și interesantă, care să trezească dimineața, la propriu, oamenii. Am venit înainte de serviciu. Ne-am simțit foarte bine primiți", a spus Roxana Popescu, o altă participantă la acțiune.

Mesajul de pe foile volante este următorul: "Ce vrem să obținem prin #REZISTență: niciun guvern, indiferent de coloratura politică, să nu mai repete vreodată 'Ordonanța 13'; transparență în administrație prin e-guvernare; Avocatul Poporului să fie ales direct de cetățeni; cetățenii să poată sesiza direct Curtea Constituțională; membrii Guvernului să nu fie și parlamentari; eliminarea avizului parlamentar pentru cercetarea penală a guvernanților; fără penali în demnitățile și funcțiile publice. Punerea în practică a acestor puncte prin referendum".