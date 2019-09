Fiul jurnalistei ucise în Malta aplaudă alegerea lui Kovesi la șefia Parchetului UE

”E bine că această persoană curajoasă și determinată a fost aleasă procuroare-șefă a UE. Oficialii din Malta și asociații lor care fraudează fonduri publice au în cele din urmă pe cineva cu autoritate judiciară de care să se teamă”, a scris Matthew Caruana Galizia pe Twitter.

Mama lui Matthew, Daphne Caruana Galizia, a fost ucisă la 16 octombrie 2017 cu ajutorul unei încărcături explozive plasate sub automobilul său în apropierea casei unde locuia, în satul maltez Bidnija. Asasinarea jurnalistei în vârstă de 53 de ani a tras un semnal de alarmă asupra faptului că vendetele politice şi criminalitatea organizată devin fenomene tot mai periculoase şi greu de controlat în Europa. Pe popularul său blog, intitulat 'Running Commentary', Daphne Caruana Galizia a acuzat constant politicieni şi alţi oficiali maltezi de fapte de corupţie, fiind dată în judecată de câteva ori.

Good that this brave and driven person has been chosen as EU chief prosecutor. Malta’s officials and their associates who embezzle public funds finally have someone with judicial authority to fear. Our letter with Jan’s family to @EUCouncil from April: https://t.co/v4EIuaf5G6 https://t.co/SWRpBnUAUJ