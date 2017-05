Fiscul a depistat peste 119,5 milioane de lei nedeclaraţi de români:Unii spun că i-au găsit în curte

Eugen Şerban, directorul Direcţiei de Verificări Fiscale, a declarat la o conferinţă organizată de PwC România că Fiscul a depistat peste 119,5 milioane de lei nedeclaraţi de români.

„În perioada 2016-aprilie 2017 am avut 56 de verificări încheiate, atât ale situaţiei fiscale personale cât şi inspecţii fiscale parţiale, în urmă cărora am constatat venituri nedeclarate de 119,5 milioane de lei. Pentru aceste venituri am calculat un impzit suplimentar de 19,1 milioane şi penalităţi şi dobânzi de 7,7 milioane de lei. Am încasat efectiv 4,2 milioane de lei. Se află în curs 245 verificări ale situaţiei fiscale personale şi 41 verificări prealabile, cele mai multe dintre ele urmând să le finalizăm în acest an“, a declarat acesta, potrivit Hotnews.



„În privinţa acestor diferenţe, ele provin în principal din creditări de societăţi şi achiziţii de imobile, acestea făcându-se cu bani cash, a mai spus Şerban. Când i-am întrebat de unde au avut acei bani, cei mai mulţi au declarat împrumuturi de la persoane fizice, fără a se putea dovedi în vreun fel un transfer bănesc. Erau pur şi simplu nişte binefăcători care le-au pus banii în mâna fără pretenţii de a-i rambursa. O altă justificare a fost că banii îi au din economii anterioare, fără să probeze acest lucru. În fine, unii au spus că pur şi simplu au găsit bani în casă sau în curte, cu ocazia unor săpături“,a mai spus marţi Eugen Şerban.



Din grupul ţintă pe care ANAF s-a concentrat iniţial făceau parte circa 300 de familii de români (circa 400 de persoane fizice), iar numărul inspectorilor alocaţi controalelor este de 120. “Am considerat necesar să demarăm alt program, de aceeaşi natură, pentru în jur de 4.800 de persoane, altele decât cele 400 din grupul ţintă, program care să vizeze nu doar controlul fiscal, cât şi utilizarea altor instrumente şi tratamente de creştere a conformării voluntare”, a mai spus Şerban.