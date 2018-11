Firea, mazilire totală. Pierde, pe bandă rulantă, funcții în partid

Gabriela Firea pierde șefia PSD Ilfov, dar rămân cu postul de vicepreședinte al partidului. Primarul Capitalei rămâne astfel membru al Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Gabriela Firea, primarul Capitalei, rămâne membru PSD, dar nu și vicepreşedinte al partidului, în urma şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Firea consideră că totul face parte din planul de răzbunare al lui Liviu Dragnea.

”E o decizie solidară cu colegii mei din București și din Ilfov care se consideră nedreptățiți. Mi s-a reproșat că sunt vinovată pentru că toți parlamentarii PSD din Ilfov și-au dat demisia și eu nu i-am oprit. Nu aveam cum, pentru că erau chemați în fiecare zi la sediul central și erau obligați să dea declarații împotriva mea. S-a supus la vot și s-a obținut majoritate pentru dizolvarea conducerii PSD Ilfov. Nu puteam să rămân vicepreședinte, iar colegii mei să nu mai fie în BPN. E o răzbunare a domnului Dragnea, nu mi se mare normal. Am demonstrat că nu funcția îl face pe om. Eu nu am cerut funcții, când am intrat în PSD. Am închis un capitol din viața mea. Sunt simplu membru, sub nicio formă nu îmi dau demisia din PSD, nici nu se pune problema. Nu mă leg cu lanțul de funcțiile din PSD.”, a spus Gabriela Firea.

Am pierdut momente bune, în care puteam să avem discuții la conducerea PSD. Domnul Ilan Laufer era foarte supărat că a fost demis de la conducerea unui minister, era supărat pe domnul Dragnea, iar acum a primit un astfel de minister. Iată, că se poate. O discuție sinceră și adevărată trebuia să aibă loc de la CEX-ul din septembrie. Eu voi rămâne în istoria PSD ca primarul care a obținut 7 primari din 7 posibili și omul care a fost îndepărtat că a avut naivitatea să creadă că ceea ce promite oamenilor se va realiza.”, a declarat Gabriela Firea, după ședința CEX.

Rodica Nasssar, în prezent secretar de stat în Ministerul Sănătății, a fost votată vicepreședinte PSD în locul Gabrielei Firea, după ce aceasta și-a anunțat demisia din funcție, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid. Nassar este sora primarului de la sectorul 2, Mugurel Toader și este din Teleorman.

În şedinţa CEx au fost însă şi lideri care i-au luat apărarea.

"E regretabil, am lucrat împreună cu mulţi colegi, acum au fost puşi în situaţia de a vota împotriva mea, sunt convinsă că nu le-a fost uşor. Am văzut tristeţe în ochii multora. Au fost câţiva colegi (care au fost de partea sa - n.r.): domnul Stănescu, domnul Ciolacu, domnul Tudose, domnul Negoiţă... au fost câţiva colegi care s-au abţinut sau au fost împotrivă. Dar e mai puţin important, majoritatea covârşitoare a fost pentru ceea ce era previzibil", a declarat Gabriela Firea după CEx.

Gabriela Firea a lansat atacuri dure la adresa lui Liviu Dragnea, pe care l-a numit ”domn venit de la PDL”, și la adresa lui Codrin Ștefănescu, ”domn venit de la PRM”, despre care spune că au ajuns să conducă PSD. Primarul general a dat ca exemplu al modului de lucru în PSD noua numire în fruntea Ministerului Dezvoltării, acolo unde a ajuns Ilan Laufer, cel care era criticat de Liviu Dragnea în mandatul pe care l-a deținut la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,

”Un domn venit de la PRM și cu unul venit de la PDL conduc, acum, PSD. Eu sper ca la primăria Bucureștiului să nu se întâmple nimic, probabil va fi mai greu. Eu voi face, în continuare, propuneri de proiecte. Eu fac, mereu, apel la consilierii generali să voteze cu conștiința.

"Tot ceea ce am afirmat susţin în continuare cu tărie. Este greu să pierzi ceea ce ai câştigat ca funcţie politică, dar ar fi mult mai greu să înşel încrederea oamenilor. Dacă doar ne împăunăm că avem funcţii politice şi ele nu sunt traduse în rezultate, cred că e superfluu", a mai afirmat Firea.

Singura funcţie pe care aceasta o pierde este cea de preşedinte PSD Ilfov, după ce anterior şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte interimar al PSD Bucureşti.

Liviu Dragnea s-a opus excluderii sau retragerii sprijinului politic pentru Gabriela Firea, în ciuda faptului că secretarul general Codrin Ştefănescu a propus demiterea acesteia din funcţia de vicepreşedinte naţional şi retragerea sprijinului politic. Primarul Capitalei rămâne astfel membru al Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Preşedintele PSD a respins toate acuzaţiile lansate de Gabriela Firea împotriva sa.