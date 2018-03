Firea: E sinucidere politică faptul că în PSD sunt frământări

Social-democrata Gabriela Firea dezminte zvonurile conform cărora ar face parte dintr-o tabără a PSD care urmărește să-l detroneze pe Liviu Dragnea și susține că ”frământările” actuale din partid sunt ”sinucidere politică”.

”Se spune că aș face parte dintr-o tabără care vrea să-l detroneze pe președintele Dragnea de la conducerea PSD. Dezmint aceste informații și am dovedit că am tăria și curajul că atunci când consider că lucrurile nu se desfășoară de o manieră corectă să spun ce gândesc”, a afirmat edilul Capitalei.

Firea a menționat că, din punctul său de vedere, este ”o sinucidere” politică faptul că în PSD ”sunt frământări” care, spune ea, nu au o motivație foarte clară și foarte exactă. ”Nemulțumiri sunt, supărări sunt, dar de aici și până la a ajunge să organizăm un puci e cale lungă”, a adăugat aceasta.

Primarul a anunțat că va candida pentru un post de vicepreşedinte naţional dacă va avea susținerea colegilor de la București și din Organizația de Femei.

”Asta nu mă împiedică ca, în momentul în care voi constata că în continuare proiectele Capitalei sunt blocate, într-un timp rezonabil pe care doamna prim-ministru îl ştie, pentru că am dialogat pe acest subiect, dacă aceste termene sunt depăşite, nu mai aştept aşa cum am făcut până acum - îmi dau demisia", a spus Firea, la Palatul Parlamentului.

”Așa puțin îmi pasă de funcțiile astea”, a afirmat aceasta, întrebată dacă există colegi care ar dori s-o înlăture din funcțiile de conducere din PSD. ”Funcțiile sunt trecătoare, nu au nicio valoare dacă nu sunt încărcate cu responsabilitate și dacă din ele nu derivă proiecte pentru cei care ne-au ales”, a completat ea.