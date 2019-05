Firea despre sârma din stomacul său: "Nu știu dacă a fost întâmplare sau mână criminală"

Primarul general, Gabriela Firea, a vorbit, marţi seară, despre sârma de patru centimetri descoperită în colonul său şi a spus că nu are nicio explicaţie despre cum a putut să o înghită.

Firea a explicat că este extrem de precaută şi nu mănâncă repede. Primarul general a precizat că s-a consultat cu mai multe persoane care i-au explicat că aliajul respectiv, în anumite condiţii, se poate transforma într-o sârmă mai mică, rotundă şi astfel ar fi putut ajunge într-o prăjitură, de exemplu. ”Poate vom rămâne toată viaţa cu această întrebare dacă a fost o întâmplare sau dacă a fost o mână criminală”, a spus Firea.

”Eu nu am vorbit patru luni de zile despre această situaţia bizară de-a dreptul. Soţul meu a făcut această mărturisire într-un interviu televizat. (...) Soţul mei a povestit ceea ce s-a întâmplat la una dintre procedurile medicale, şi anume descoperirea acestei sârme de aproape 4 centimetri. Nu am nici cea mai mică bănuială ce s-a întâmplat. Eu sunt un om foarte precaut. Nu mănânc repede, nu mănânc pe nemestecate. Este foarte, foarte ciudat cum puteam să înghit aşa ceva. Există anumite persoane care spun că tipul acesta de aliaj, în anumite condiţii – căldură sau apropiere de anumite susbstanţe – se poate face foarte mic şi cu o formă astfel încât să poată fi introdus în mâncare. Nu pot, nu ştiu să acuz pe nimeni. Nu am nici cea mai mică idee, decât că sunt în continuare foarte, foarte surprinsă de această situaţie”, a spus Gabriela Firea.

Primarul general a explicat că este ”un episod neelucidat” din existanţa sa.

”Poate vom rămâne toată viaţa cu această întrebare dacă a fost o întâmplare sau dacă a fost o mână criminală. Nu ştiu ce pot să spun în acest moment. (...) Nu aş fi mâncat cu îngiţituri atât de mari încât să nu simt un aliaj. Posibil să fi fost redus la o mărime mai mică, astfel încât să fie introdus într-o prăjitură sau ceva de genul acesta şi să nu se simtă în momentul înghiţirii”, a mai spus Firea.

Întrebată dacă consideră că a fost un atentat la viaţa sa, Gabriela Firea a declarat: ”Nu vreau să fac un păcat, dar cred că nimeni în situaţia mea nu ar exclude orice variantă. Fie varianta unei întâmplări, ca într-un produs să se fi strecurat din greşeală, din eroarea unei fabrici, dar şi să se fi introdus acea mică sârmă sub formă rotundă iniţial în alimente, pentru că ea a fost descoperită în formă desfăşurată, de 4 centimetri. Nu aveam cum să o înghit aşa”.

Primarul general, Gabriela Firea, a fost supusă, în 22 martie, unei intervenţii chirurgicale pentru remedierea unei afecţiuni a aparatului gastro-intestinal. Intervenţia a avut loc la Spitalul “Doctor Ioan Cantacuzino”.

Şi în decembrie 2018, Gabriela Firea anunţa că a avut probleme de sănătate, fiind tratată la spitalele Cantacuzino şi Colentina.