Filmul groazei din casa Maleon: De ce s-ar fi sinucis, de fapt, cei doi soţi?

Pareau o familie perfecta, dar totusi neimplinita. Anda si Bogdan Maleon aveau tot ce isi doreau, mai putin copii. In oras, Bogdan Maleon era un respectat profesor, ajuns sa ocupe o functie extrem de importanta, era director al Bibliotecii Centrale Universitare. Ziua de 25 decembrie 2017 a lasat un gust amar tuturor. Bogdan si Anda au fost gasiti morti in casa lor din zona Tatarasi

Bogdan era spanzurat, iar Anda era intinsa pe jos. Descoperirea a fost facuta in jurul orei 16. Desigur, aceasta intamplare socanta este destul de greu de transcris. Moartea celor doi soti a ridicat multe semne de intrebare si nici pana in acest moment nu exista o pista destul de clara. Procurorii au iesit public si au declarat ca exista indicii clare catre o sinucidere.

La sinucidere s-au gandit mai toti, insa nimeni nu s-ar fi asteptat sa fie vorba despre o dubla sinucidere. Pana si anchetatorii in ziua descoperirii macabre au crezut ca este vorba despre o crima urmata de o sinucidere. Astfel de cazuri sunt destul de des intalnite. Chiar in urma cu cateva luni a existat la Iasi un caz similar, dar de data aceasta lucrurile se pare ca stau altfel.

Gasiti decedati de un profesor

Bogdan si Anda Maleon au fost gasiti in jurul orei 15:40 de catre profesorul de istorie Liviu Pilat. El a fost cel care a sunat la numarul unic de urgente 112 si a anuntat tragedia.

Din informatiile pe care le-au aflat reporterii BUNA ZIUA IASI se pare ca Bogdan Maleon ar fi avut cateva discutii cu sotia sa in urma cu mai multe zile. Printre prieteni si colegi Maleon era cunoscut ca un barbat model, dar extrem de impulsiv. Unele voci spun ca de-a lungul timpului ar fi avut cateva aventuri care au facut relatia sa scartaie, dar nimic nu a fost extrem de grav ca sa-i aduca pe sotii Maleon in pragul despartirii.

Initial, atat anchetatorii, cat si colegii si apropiatii lui Maleon credeau ca si-a ucis sotia, iar mai apoi s-a sinucis. Iata ca procurorii au spus ca lucrurile nu au stat chiar asa. Sotii Maleon erau invitati in casa lui Liviu Pilat. Ei ar fi trebuit sa ajunga la acestia la ora 14:00 in ziua de 25 decembrie. Intalnirea ar fi fost stabilita cu o zi inainte, adica in Ajunul Craciunului prin telefon.

Nici Anda Maleon si nici Bogdan nu au mai raspuns la telefon inca de la primele ore ale diminetii de 25 decembrie. Timpul a trecut, iar Liviu Pilat a inceput sa-si faca griji. La un moment dat acesta a mers la locuinta sotilor Maleon, i-a mai apelat de cateva ori pe mobil, iar mai apoi si-a facut curaj si a intrat in casa.

Morti in aceeasi camera

Odata intrat in casa, Liviu Pilat avea sa faca o descoperire macabra. Bogdan Maleon era spanzurat, iar sotia sa Anda era intinsa pe jos, inerta. La scurt timp a ajuns la fata locului un echipaj SMURD care nu a mai putut decat sa constate decesul.

Ulterior au ajuns si procurorii si politistii care au inceput o ancheta. Dupa cum spuneam initial, se vorbea despre o crima urmata de sinucidere. Anda avea in jurul gatului o urma lata de mai bine de 3-4 centimetri. Anchetatorii credeau ca ea a fost sugrumata cu o curea de la pantaloni, iar mai apoi Bogdan Maleon si-ar fi pus capat zilelor.

Pe de o parte, aceasta ipoteza are o urma de logica, dar acum anchetatorii cred ca lucrurile au stat complet diferit. Cei doi soti au fost gasiti morti in jur de ora 16:00. Procurorii au declarat ca primele rezultate ale necropsiei arata ca ambii soti au murit cu opt-zece ore inainte, ceea ce insemna ca unul dintre ei ar fi murit in jurul orei 6 dimineata. Mai mult decat atat, procurorii au precizat ca ar fi vorba despre o dubla sinucidere. Cei doi soti nu s-au sinucis insa in acelasi timp. Din cate se pare, ar fi o diferenta de 2-3 ore.

"Din primele cercetari efectuate, in cursul dupa-amiezii de ieri, inclusiv concluziile preliminare ale necropsiei, au fost inlaturate suspiciunile privind uciderea celor doua persoane. Astfel incat, concluzia la care am ajuns este ca cele doua persoane s-au sinucis! La un interval de doua-trei ore, decesul intervenind cu aproximativ 8-10 ore inainte de ora la care au fost gasite cadavrele", a declarat Carmina Pascal, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi.

Cine a murit primul?

Ancheta este in desfasurare, iar anchetatorii se feresc sa faca declaratii oficiale. Totusi, reporterii BZI au aflat cateva detalii care contureaza intr-un fel sau altul filmul groazei. Este posibil ca Bogdan Maleon sa fi fost plecat de acasa in noaptea de 24 spre 25 decembrie. Unele voci confirma aceasta ipoteza, iar altele nu. Totusi, este posibil ca Bogdan Maleon sa fi ajuns acasa in jurul orei 8:00 si sa o fi gasit pe sotia lui spanzurata.

Anchetatorii cred ca Bogdan ar fi dat-o jos pe Anda din strang si ar fi observat ca aceasta nu respira. Cand a realizat ca este decedata, a folosit aceeasi curea si s-a spanzurat. Aceasta varianta este intr-un fel sau altul intarita de analizele efectuate la Institutul de Medicina Legala (IML) Iasi.

Surse ale reporterilor au precizat ca urmele de pe gatul lui Bodan seamana cu cele de pe gatul Andei. Atat anchetatorii, cat si apropiatii celor doi s-au intrebat daca cei doi soti au lasat vreun bilet de adio in care sa-si motiveze intr-un fel sau altul decizia fatala.

A disparut biletul de adio?

De regula, sinucigasii simt nevoia sa lase un bilet de adio prin care sa-si motiveze decizia si sa-si ceara iertare de la prieteni, rude si apropiati. Anchetatorii nu au gasit deocamdata in casa sotilor Maleon vreun mesaj de adio. Totusi, ar fi putut exista un bilet, dar acesta ar fi putut sa dispara. Cum? Foarte simplu. Moartea celor doi soti a survenit la o diferenta de 2-3 ore.

Daca intr-adevar Bogdan Maleon si-ar fi gasit sotia spanzurata, iar mai apoi ar fi facut si el acelasi gest, este posibil sa fi gasit si un bilet de adio. Nimeni nu poate spune in acest moment daca Anda Maleon ar fi scris vreun bilet, iar sotul ei l-ar fi distrus inainte sa se sinucida. Cert este ca Bogdan Maleon nu a lasat vreun mesaj.

De ce a fost eliminata deocamdata variata crimei?

Initial se credea ca Bogdan Maleon si-a ucis sotia. Pe gatul ei s-au vazut urme de strangulare si toti credeau ca sotul ar fi criminalul. Daca ar fi fost intr-adevar asa, intre cei doi ar fi existat o lupta. Este greu de crezut ca Maleon si-ar fi ucis sotia fara sa-i lase alte urme pe trup.

De multe ori, pe trupul unei persoane care isi pune capat zilelor apar unele vanatai in zone specifice din cauza presiunii sangelui, ceea ce s-ar fi putut intampla si in acest caz. Analizele efectuate la Institutul de Medicina Legala (IML) nu sunt inca finalizate. Sursele reporterilor au precizat ca pe trupul femeii nu au existat alte semne aparute in urma unor lovituri. Chiar daca procurorii au lansat aceasta varianta, asta nu inseamna ca ancheta este finalizata. In orice moment se pot schimba date importante din ancheta.

Ancheta, problema pentru procurori

O parte din acest caz seamana izbitor de mult cu o parte din ancheta mortii fiului ofiterului SRI. Sabin Serban, fiu de ofiter SRI, a fost gasit mort in locuinta. De aproape doi ani inca nu s-a stabilit clar daca tanarul a fost ucis sau si-a pus capat zilelor. Si cazul Maleon pare sa ridice multe semne de intrebare anchetatorilor. Cu siguranta va trece mult timp pana cand se va da verdictul: sinucidere dubla sau crima urmata de sinucidere. Anchetatorii au ridicat din casa sotilor Maleon mai multe probe. Ei vor sa afle daca cei doi soti au consumat alcool sau substante interzise.

Desigur, aceste detalii nu vor schimba radical situatia. Oricare ar fi adevarul, pentru membrii familiilor celor doi soti, pentru prieteni si colegi totul este un adevarat cosmar. Nimeni nu s-ar fi asteptat vreodata la asa ceva.

