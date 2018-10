Fierea leneşă simptome. Când trebuie să mergi la medic?

fiere leneşă simptome

Fierea leneşă simptome. Fierea sau vezica biliara, asa cum este cunoscuta in termeni de specialitate, este un organ cavitar in care se acumuleaza si se concentreaza sucurile digestive secretate de ficat (sucurile biliare).

Fierea leneşă simptome. Vezica biliara este situata in partea dreapta, imediat sub coaste, sub ficat. Sucurile biliare au rol in digestia alimentelor grase, de aceea dietele bazate pe consumul exagerat de carne si grasimi sau obisnuitul consum de grasimi nesanatoase reprezinta o reala cauza a afectarii vezicii biliare.

Pentru a proteja fierea este indicat sa consumati cantitati mici de carne, peste, uleiuri extravirgine si seminte, evitand alimentele procesate, uleiurile procesate, alimentele prajite sau care se prepara cu ceapa prajita, semintele si nucile prajite sau orice alt fruct oleaginos prajit. Practic, cu cat mancati mai sanatos, cu atat mai mult asigurati sanatatea vezicii biliare.

Atunci cand fierea sufera, resimtiti afectarea acesteia printr-o serie de simptome.

Fierea leneşă simptome. Senzatie de greata sau chiar voma

Aceste stari apar in special dupa mesele copioase, mesele cu continut ridicat in grasimi nesanatoase sau chiar dimineata, cand beti cafeaua.

Preparatele prajite sau untul va pot de asemenea declansa aceste stari, la fel si ingestia de preparate care contin ou.

Fierea leneşă simptome. Scaun moale, deschis la culoare

Un semn destul de des intalnit in afectiunile vezicii biliare il reprezinta aparitia ocazionala a unui scaun de consistenta medie, dar care uimeste pacientul prin culoarea galbena, deschida. Aceasta culoare se datoreaza perturbarii unor pigmenti din sucurile biliare, care ajuta la dobandirea culorii maronii a scaunului. Daca ajungeti la medic, cu siguranta acesta va intreba daca ati avut un astfel de scaun.

Fierea leneşă simptome. Disconfortul abdominal si balonarea

Balonarea si flatulenta sunt intalnite in multe afectiuni, aceste simptome aparand si in bolile vezicii biliare. Adesea balonarea se insoteste de un disconfort abdominal de la usor la sever, cu dureri abdominale intense. Daca se asociaza febra, este indicat sa ajungeti rapid la medic.

Fierea leneşă simptome. Febra

In bolile infectiuoase ale vezicii biliare apare si febra, alaturi de o stare generala de rau, dureri de cap, ameteala si imposibilitatea de a sta mult timp in picioare. Intr-o astfel de situatie va puteti prezenta chiar la camera de garda. Tot la serviciul medical de urgenta trebuie sa apelati daca simtiti si o durere in bara la nivelul abdomenului superior, sau care iradiaza in spate sau in umarul drept.

Fierea leneşă simptome. Ingalbenirea tegumentelor

Daca observati o schimbare a culorii pielii, a mucoasei pleoapelor sau albului ochilor, a unghiilor sau a buzelor/limbii, este indicat sa va prezentati la medic, aceste schimbari ale culorii tegumentelor putand fi semne ale icterului, conform kudika.ro.

Durerea in capul pieptului sau in partea dreapta

Aceasta durere apare mai ales dupa mese grase, bogate in ulei sau dupa ce ati consumat fast food. Durerea mai poate sa apara si in perioadele de oboseala.

Fierea leneşă simptome. Toleranta scazuta la alimentele grase

Daca nu suportati in general (probleme congenitale?) sau de curand sa mai mancati alimente grase, caci va fac rau, va provoaca dureri abdominale, greata sau chiar voma sau dureri de cap, atunci ar trebui sa va “controlati” si fierea.