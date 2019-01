Femeia asta are cea mai ciudată meserie din lume! Nu îţi vine să crezi ce îi place să facă

Dr. Sandra Lee, în vârstă de 48 de ani, are cea mai ciudată meserie din lume şi are acum propria emisiune pe canalul TLC, în cadrul căreia prezintă tot felul de probleme ale pielii, cum ar fi lipoamele benigne. Premiera noului sezon din emisiunea „Dermatologie de top” a avut loc vineri, 11 ianuarie, de la ora 22:00, pe TLC. Emisiunea poate fi urmărită în fiecare vineri la aceeaşi oră.

1. De ce crezi că videoclipurile despre stoarcerea coşurilor sunt atât de populare?

Cred că stoarcerea coşurilor îi face pe oameni fericiţi. Multe persoane se simt uşuraţi sau mai puțin anxioşi atunci când urmăresc o extracţie. Oamenii simt o satisfacţie când văd că ceva ce nu ar trebui să fie acolo este eliminat. Mulţi îmi spun că adorm la videoclipurile mele datorită efectului calmant al sindromului ASMR (reacţie euforică a creierului la diverşi stimuli externi). Alții spun, dimpotrivă, că aceste videoclipuri îi învigorează şi le dau o energie bună, asemănătoare cu senzaţia pe care o ai după ce te dai într-un carusel sau când vezi un film horror.

2. Care este povestea din spatele numelui „doctorul Sparge-Coşuri”?

Când am început să postez pe internet videoclipuri cu coșuri stoarse, am descoperit că există o adevărată subcultură în jurul genului ăsta de conţinut. Am găsit o întreagă comunitate pe Reddit în care oamenii îşi trimiteau astfel de clipuri. În fine, nu am înţeles pe deplin cum funcţionează Reddit, dar am văzut că toată lumea foloseşte un pseudonim. Aşa că m-am gândit, ce nume aş putea să folosesc? Dr. Pimple Popper (dr. Stoace-Coşuri)! şi aşa a rămas.

Sursa: click.ro