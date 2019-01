Fantezii sexuale pe care femeile le au cel mai des

Fanteziile sexuale îți pot condimenta, fără doar și poate, viața sexuală. Însă... nu întotdeauna le poți pune în aplicare.

Iata care sunt cele mai des intalnite fantezii sexuale ale femeilor, potrivit sexologilor.

1. Sexul cu un coleg de serviciu

Aceasta fantezie comuna la ambele sexe, este totusi mai des intalnita la urmasele Evei decat la barbati. Potrivit lui Nancy Friday, autoare americana de carti despre sexualitatea femeii, in documentarile sale, majoritatea femeilor avea pe prima pozitie in topul fanteziilor, sexul cu un coleg de serviciu. O varianta este si sexul cu un necunoscut, in ideea experimentarii unei partide fara implicatii emotionale.

2. Sexul in grup

Aceasta fantezie sexuala este destul de des intalnita in randul femeilor, mai mult decat cineva si-ar putea inchipui sau femeile si-ar dori sa o recunoasca. Femeile se viseaza in centrul atentiei, adulate de mai multi barbati.

3. Victima sau stăpâna?

Jocul de-a victima poate fi extrem de excitant pentru unele dintre femei. Si este si usor de pus in practica alaturi de partener. La fel de excitant este si fantezia dominarii, in care femeia preia fraiele, detine controlul si ii ordona partenerului sa-i satisfaca toate dorintele.

