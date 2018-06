Fanii sunt şocaţi! Cel mai mare star de la Hollywood arată înfiorător

De nerecunoscut! Ce se întâmplă cu cel mai mare star de la Hollywood, a fost întrebarea pusă de toţi fanii şi-au după ce au văzut cele mai noi fotografii cu eroul lor.

"Cred că eroul meu este bolnav!", "Este atât de slab!" au fost doar câteva dintre comentariile postate de fanii consternaţi care au privit cele mai noi fotografii postate pe Instagram de...Johnny Depp. Chiar dacă pare greu de crezut, dar în fotografii este chiar cel care-l întrupează pe căpitanul Jack Sparrow în franciza "Piraţii din Caraibe".

Un alt fan a fost chiar brutal de cinstit: "F*** me is that Johnny Depp?"

Fotografiile au fost făcute în Rusia, unde supertrupa The Hollywood Vampires, din care fac parte Johnny, Alice Cooper şi Joe Perry (Aerosmith) se află în turneu.

Depp nu trece printr-o perioadă bună în viaţa personală, fiind implicat în mai multe procese, cu fosta companie de management, cu fosta soţie şi cu un fost angajat.